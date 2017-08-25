В Заполярье реконструируют крупнейший детский лагерь региона

МУРМАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт главного детского лагеря региона - "Гандвига" - начался в Мурманской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства, уже проведен подготовительный этап реконструкции.

"За два года на обновление инфраструктуры в детском оздоровительном лагере "Гандвиг" из областного бюджета было направлено 26 млн рублей. Эти работы позволят перейти к реализации проекта по масштабной реконструкции лагеря", - сказали в пресс-службе.

В 2016 был решен проблемный вопрос с энергоснабжением лагеря - почти 6 млн рублей из областного бюджета было потрачено на собственную ЛЭП. До конца этого года планируется построить здесь очистительные сооружения - на это область выделяет более 20 млн рублей.

Капитальный ремонт проводят в лагере впервые. После обновления инфраструктуры начнется непосредственно реконструкция самого лагеря. Конкретные мероприятия реконструкции и суммы вложений пока не озвучиваются.

Лагерь "Гандвиг", учредителем которого выступают местные власти, является главным учреждением детского отдыха в регионе. Ежегодно в нем на сменах бывают сотни северян, в лагере проводятся крупные спортивные и культурные мероприятия. Расположен "Гандвиг" на побережье Белого моря.