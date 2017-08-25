В Заполярье реконструируют крупнейший детский лагерь региона

УЕФА не опасается за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубовСпорт 25 августа, 14:44
Выжившие в Арктике: как спасались затерянные за полярным кругом людиВ стране 25 августа, 14:39
Минкомсвязь до 30 октября подготовит детальный план цифровой экономикиЭкономика и бизнес 25 августа, 14:38
На стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018 началась установка креселНовости Урала 25 августа, 14:32
Александр Кибовский рассказал о московской акции "Ночь кино"Новости партнеров 25 августа, 14:30
"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 14:25
Биатлонист Шипулин объяснил свои промахи на летнем ЧМ желанием создать интригу в гонкеСпорт 25 августа, 14:24
В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех летНовости Урала 25 августа, 14:07
Памятник Льву Дурову открыли в МосквеОбщество 25 августа, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт главного детского лагеря региона - "Гандвига" - начался в Мурманской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства, уже проведен подготовительный этап реконструкции.
"За два года на обновление инфраструктуры в детском оздоровительном лагере "Гандвиг" из областного бюджета было направлено 26 млн рублей. Эти работы позволят перейти к реализации проекта по масштабной реконструкции лагеря", - сказали в пресс-службе.
В 2016 был решен проблемный вопрос с энергоснабжением лагеря - почти 6 млн рублей из областного бюджета было потрачено на собственную ЛЭП. До конца этого года планируется построить здесь очистительные сооружения - на это область выделяет более 20 млн рублей.
Капитальный ремонт проводят в лагере впервые. После обновления инфраструктуры начнется непосредственно реконструкция самого лагеря. Конкретные мероприятия реконструкции и суммы вложений пока не озвучиваются.
Лагерь "Гандвиг", учредителем которого выступают местные власти, является главным учреждением детского отдыха в регионе. Ежегодно в нем на сменах бывают сотни северян, в лагере проводятся крупные спортивные и культурные мероприятия. Расположен "Гандвиг" на побережье Белого моря.