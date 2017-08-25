Около 100 российских туристов не могут вылететь из Турции из-за задержки рейса

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ТАСС, 25 августа. Около 100 россиян не могут вылететь из Антальи из-за задержки авиарейса.
"У нас нет никакой информации о причинах задержки рейса. У нас только информация поступает, что рейс задержан, а по какой причине - нет информации", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с вылетом, представитель туроператора Natalie Tours, чьи клиенты не могут покинуть курорт.
Как сообщила ТАСС Александра Бурдукова, купившая путевку в Турцию у Natalie Tours и находящаяся сейчас в одном из отелей курортного города, вылета ожидают около 110 человек. По ее словам, туристы должны были вылететь рейсами авиакомпании VIM Avia 24 августа в 10:00 и 20:40 по местному времени.
"В аэропорту нам сказали, что на рейсе в 20:40 кончились места. 88 человек этим самолетом не полетят. Вылет? Возможно, будет завтра после обеда", - рассказала Бурдукова. Еще 23 человека не смогли вылететь утренним рейсом.
"В данный момент мы все находимся в отеле и ждем информации, которой нет. Доносятся только загадочные версии типа "самолет будет вечером", - добавила она.
В VIM Avia не стали комментировать ситуацию.