Ситуация на дорогах Подмосковья может осложниться из-за дождя в выходные дни

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация на дорогах Подмосковья может осложниться в выходные дни из-за дождя, ГИБДД просит водителей быть крайне внимательными и острожными на трассах, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Московской области.
"В ближайшие выходные дни на автомобильных дорогах Московской области ожидается увеличение интенсивности движения транспортных средств в связи с массовым возвратом жителей города Москвы и Подмосковья из других регионов. Осложнит ситуацию на дорогах дождливая погода, которая, по прогнозам синоптиков, установится в Подмосковье. При движении во время дождя стоит проявлять повышенную осторожность, строго соблюдать безопасные скорость и дистанцию", - сказал собеседник агентства.
Также в пресс-службе отметили, что в непогоду повышенное внимание необходимо уделить детям, участвующим в дорожном движении. "Перевозку их осуществлять в строгом соответствии с требованиями правил дорожного движения. Важно исключить случаи бесконтрольного нахождения детей на проезжей части и использования ими мототехники. Воздержитесь от управления технически неисправным транспортом, не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, особенно после употребления алкогольных напитков", - заключили в пресс-службе.