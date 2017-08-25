Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ситуация на дорогах Подмосковья может осложниться из-за дождя в выходные дни

Общество
25 августа, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

ГИБДД также ожидает роста загруженности дорог вследствие возвращения жителей Москвы и Подмосковья из других регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация на дорогах Подмосковья может осложниться в выходные дни из-за дождя, ГИБДД просит водителей быть крайне внимательными и острожными на трассах, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Московской области.

"В ближайшие выходные дни на автомобильных дорогах Московской области ожидается увеличение интенсивности движения транспортных средств в связи с массовым возвратом жителей города Москвы и Подмосковья из других регионов. Осложнит ситуацию на дорогах дождливая погода, которая, по прогнозам синоптиков, установится в Подмосковье. При движении во время дождя стоит проявлять повышенную осторожность, строго соблюдать безопасные скорость и дистанцию", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе отметили, что в непогоду повышенное внимание необходимо уделить детям, участвующим в дорожном движении. "Перевозку их осуществлять в строгом соответствии с требованиями правил дорожного движения. Важно исключить случаи бесконтрольного нахождения детей на проезжей части и использования ими мототехники. Воздержитесь от управления технически неисправным транспортом, не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, особенно после употребления алкогольных напитков", - заключили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Кадыров сообщил о возвращении из Ирака пятерых российских детей
6
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама