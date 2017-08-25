Инвентаризация затонувших в Волге судов начнется с 2017 года

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Ряд регионов начнут инвентаризацию затонувших в Волге судов в рамках программы по оздоровлению реки в 2017 году, а на масштабный уровень этот процесс выйдет в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы планируем в следующем году начало масштабной инвентаризации, но уже в этом году в некоторых субъектах эта инвентаризация будет проведена, то есть надо будет провести анализ так называемого прошлого экологического ущерба, в том числе, оценку того, что затонуло, что находится в трюмах, несет ли это какое-то негативное влияние на Волгу. После этого будут расставлены приоритеты в программе, потому что в средства должны быть эффективно использованы", - отметил министр.

По его словам, инвентаризацию судов необходимо провести для осуществления подъема судов со дна Волги. Для работы с объектами, в трюмах которых содержатся химические вещества и топливо, будут выработаны отдельные мероприятия.

Донской и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в пятницу приняли участие в акции по очистке реки Нерли во Владимирской области. Мероприятие проходило в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Вода России".

8 августа в Волгограде состоялось совещание на тему сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки Волги.

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев сказал, что объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 млрд рублей. Позже он поручил Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны бассейна реки, в частности сохранения биоресурсов и рекреационных зон.