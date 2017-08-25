Около 1 млн га леса будет восстановлено в 2017 году

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ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановят в 2017 году около 1 млн га леса в России, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Всероссийском экологическом форуме во Владимирской области.
"В этом году мы планируем около 1 млн га восстановить. И ежегодно планируем эту цифру увеличивать", - сказал министр.
Кроме того, по словам Донского, Минприроды РФ продолжит работу по ужесточению законодательства в отношении лесовосстановления.
"К концу года должен быть принят закон, который обязывает всех лесопользователей, в том числе и так называемых "линейщиков", или тех, кто строит в лесах линейные объекты, проводить объем лесовосстановления, сопоставимый с объемом вырубки под линейные объекты. Раньше этого не было", - сказал Донской.