Около 1 млн га леса будет восстановлено в 2017 году

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановят в 2017 году около 1 млн га леса в России, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Всероссийском экологическом форуме во Владимирской области.

"В этом году мы планируем около 1 млн га восстановить. И ежегодно планируем эту цифру увеличивать", - сказал министр.

Кроме того, по словам Донского, Минприроды РФ продолжит работу по ужесточению законодательства в отношении лесовосстановления.

"К концу года должен быть принят закон, который обязывает всех лесопользователей, в том числе и так называемых "линейщиков", или тех, кто строит в лесах линейные объекты, проводить объем лесовосстановления, сопоставимый с объемом вырубки под линейные объекты. Раньше этого не было", - сказал Донской.