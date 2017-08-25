Автопробег "Поможем детям Поморья!" стартовал в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Благотворительный автопробег "Поможем детям Поморья!" начался в пятницу в Архангельске. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, из областного центра участники акции отправятся в Плесецкий район, где передадут представителям детских социальных учреждений Плесецкого, Няндомского, Коношского и Каргопольского районов более 170 ранцев со школьными принадлежностями, школьную форму и другую одежду.

"Все подарки были собраны в ходе благотворительной акции представителями общественных организаций и неравнодушными северянами. Плесецкие активисты готовы предоставить еще около тридцати школьных ранцев", - говорится в сообщении.

В рамках благотворительной акции в Плесецке пройдет совместное заседание совета отцов Архангельской области и руководителей детских социальных учреждений, где будут обсуждаться вопросы ответственного отцовства и создания в Плесецком районе местного отделения совета отцов. Студенты Архангельского колледжа культуры и искусств подготовили для детей развлекательную программу.

Завершится акция 31 августа в Архангельском центре помощи детям праздником для воспитанников социальных центров Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

За 11 лет в рамках марафона "Поможем детям Поморья!" проведены десятки мероприятий по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Более 5 тыс. детей получили к началу нового учебного года наборы канцелярских принадлежностей, развивающие игры, спортивный инвентарь, книги и тетради.