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Сергей Собянин и Дмитрий Миронов открыли памятный знак в центре Ярославля

Общество
25 августа, 17:13 UTC+3 25 августа. 25, августа. /ТАСС

Мэр Москвы и врио губернатора Ярославской области осмотрели ход работ по реконструкции центральной части города и подписали соглашение о сотрудничестве

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25 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов открыли памятный знак "Исторический центр города Ярославля" на Советской площади, в сквере у церкви Ильи Пророка. Собянин в пятницу прибыл с рабочим визитом в Ярославль, где проходят "Дни Москвы".

"Мы с каждым месяцем, с каждым днем наращиваем сотрудничество между Ярославлем и Москвой. Этому способствовало подписанное нами соглашение в различных сферах нашей деятельности. В рамках этого сегодня проводятся "Дни Москвы". Это целый комплекс культурных и деловых мероприятий", - отметил Собянин, открывая памятный знак.

Мэр Москвы также возложил венки и цветы к памятнику-монументу "Вечный огонь", осмотрел ход работ по реконструкции центральной части города, в том числе Кирилло-Афанасьевского монастыря и Демидовского сквера - одной из ключевых рекреационных территорий. Сквер отнесен к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям. Здесь будут воссозданы элементы исторического плана, который существовал в начале XX века.

По данным администрации Ярославля, исторический центр города в соответствии с конвенцией об охране культурного и природного наследия 15 июля 2005 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сквер и ряд других объектов будут реконструированы и благоустроены с участием средств Москвы на основании межбюджетных трансферов. Такие взаимоотношения закреплены в программе действий, подписанной в пятницу главами городов на 2017-2019 годы, в области торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Оно базируется на уже существующем рамочном соглашении.

"Москва оказывает и будет оказывать содействие Ярославлю в его восстановлении и процветании. [Это] требует огромной работы, ответственности по приведению мест (в историческом центре Ярославля - прим. ТАСС) в порядок, чтобы были отреставрированы храмы, старинные здания, чтобы было создано комфортное общественное пространство", - заключил Собянин.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Собянин, Сергей Семенович
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Россия
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