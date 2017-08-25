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Рязанский Минздрав проверит Касимовскую ЦРБ, на которую поступали жалобы пациентов

Общество
25 августа, 15:21 UTC+3 ТАСС

Ранее президент передал врио губернатора области обращение жителей города, вынужденных самостоятельно приобретать медикаменты

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ТАСС, 25 августа. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил своему заместителю разобраться в ситуации в Касимовской ЦРБ, на проблемы которой в ходе рабочей встречи в четверг указал президент России Владимир Путин. В пятницу комиссия областного Минздрава направилась на проверку медучреждения, сообщила ТАСС министр печати региона Ольга Чуляева.

В четверг на встрече с врио губернатора глава государства передал ему жалобу, поступившую от жителей города Касимова. Люди, обращаясь в центральную больницу, вынуждены покупать самостоятельно "не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные палочки, бинты, средства для рук". Путин призвал обратить на это внимание и "как можно быстрее навести там порядок". Врио главы региона пообещал решить эти вопросы.

"Глава региона поручил своему профильному заместителю организовать проверку по обращению гражданина, обратившегося к президенту. В пятницу в больницу уехала комиссия Минздрава региона, которая проверит ситуацию в учреждении", - сказала Чуляева.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, Касимовская ЦРБ рассчитана на 230 круглосуточных коек и 114 коек дневного пребывания с поликлиникой мощностью 1,5 тыс. посещений в сутки. Обслуживает 57,8 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. детей. По данным администрации больницы, на данный момент в ней имеется необходимый запас лекарств и расходных материалов.

Касимовская ЦРБ ранее также получила отрицательную оценку проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Народная оценка качества". Ранее активисты ОНФ проводили в рамках проекта опрос жителей Касимова. "Согласно полученным результатам голосования жителей, общая оценка данного медучреждения на сайте проекта является отрицательной - два балла из пяти", - уточнили в пресс-службе.

Пациентам было предложено принять участие в голосовании и оценить работу больницы по нескольким параметрам. Опрос проводился в середине августа 2017 года. Всего оценивалось более десятка медучреждений Рязанской области, и Касимовская ЦРБ получила одни из самых низких оценок.

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Персоны
Любимов, Николай Викторович
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Россия
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