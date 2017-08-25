Новый Музей обороны и блокады Ленинграда построят к 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Новый Музей обороны и блокады Ленинграда, который станет не только экспозицией, но и центром изучения этого периода истории, будет построен в январе 2019 года к 75-летию полного снятия блокады. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Он уточнил, что стоимость проекта может составить около 2 млрд рублей. В здании Конюшенного ведомства в пятницу открылась выставка макетов, предложенных российскими и зарубежными архитекторами, победителя выберут при участии горожан.

"Строительство музея начнется практически сразу после победы [в конкурсе], - сказал Кириллов. - Уже отведена земля, будет объявлен конкурс на конкретные работы, экспертиза должна пройти. По стоимости - около 2 млрд рублей".

Специалисты Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, учрежденного в 1944 году, будут участвовать в разработке экспозиции нового музейно-выставочного комплекса, планируется, что там будут представлены экспонаты из коллекции действующего музея, однако статус взаимоотношений этих учреждений, по словам вице-губернатора, будет определен позже.

Комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" разместится в историческом центре города - на стрелке Невы близ Смольного монастыря, на территории, которую в настоящее время занимают зеленые насаждения. Он включит музей, парк, зону временных выставок, научно-исследовательский институт Памяти, общедоступные архив, библиотеку и фондохранилище. Директор Музея обороны и блокады Ленинграда Сергей Курносов, входящий в экспертное жюри, рассказал журналистам, что обязательным условием для разработчиков при участии в конкурсе было наличие опыта работы с музейными объектами.

На выбор горожан

На выставке в Конюшенном ведомстве представлены девять проектов, отобранных экспертной комиссией из 20, первоначально представленных на конкурс. Среди них пять представлены архитекторами из Санкт-Петербурга, участвуют также разработчики из Москвы, Германии, Финляндии и Норвегии.

Выставка будет бесплатно открыта для горожан до 7 сентября, все ее посетители, включая туристов, смогут проголосовать за понравившийся проект. Голосование идет также в интернете. Результаты будут учтены экспертным жюри, которое назовет победителя 8 сентября, в День памяти жертв блокады, продолжавшейся 872 дня.

Репрессированный музей

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее жители города передавали из своих семейных архивов. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года из-за "ленинградского дела", по которому были репрессированы многие руководители города того времени, а его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили.

Музей обороны и блокады Ленинграда возродили в 1989 году по просьбам блокадников и их потомков, также, как в 1944 году, передавшим в его фонды свои семейные реликвии. В настоящее время в фондах музея более 50 тыс. артефактов. Планы строительства нового здания для этого музея обсуждались с 2014 года.

За последние три года количество посетителей в музее выросло в два раза: с 30 тыс. до 60 тыс. человек в год. Каждый восьмой посетитель музея - из-за рубежа.