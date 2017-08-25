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Ухудшение трафика на дорогах Подмосковья ожидается в выходные

Общество
25 августа, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Минтранс предупреждает, что возможный рост количества автомобилей на дорогах будет способствовать возникновению ДТП

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупреждает водителей об ухудшении траффика на дорогах региона в выходные 26-27 августа из-за завершения сезона отпусков. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращает внимание водителей на возможное ухудшение дорожно-транспортной ситуации в регионе из-за окончания отпускного сезона", - сказали в пресс-службе.

Возможный рост количества автомобилей на дорогах будет способствовать возникновению ДТП, отметили в министерстве.

Так, в минувшие выходные с 19 по 20 августа на трассах Подмосковья произошло 36 аварий, в которых пять человек погибли и 41 пострадал. При этом число ДТП с тяжкими последствиями в субботу и воскресенье растет, добавили в министерстве.

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