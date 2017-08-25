Предстоящий сентябрь в Москве будет теплее, чем прошлогодний

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Первый осенний месяц в Москве будет теплее, чем в прошлом году, который запомнился горожанам полным отсутствием "бабьего лета". Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В прошлом году осенью произошло нарушение всех погодных законов, даже снег лег в октябре, чего не бывает в столице. Сентябрь был около нормы ( плюс 11 градусов - прим.ТАСС), в этом году прогнозируем, что будет теплее, чем в прошлом году",- сказал Вильфанд.

В то же время от прогнозов на всю осень директор Гидрометцентра РФ воздержался. "В долгосрочном прогнозе все, как в жизни - не можем сказать, где будем находиться и чем заниматься через десять дней. И в прогнозах погоды так же, можем говорить только фоново. Вот сентябрь будет теплее, чем прошлый",- сказал Вильфанд. Он уточнил, что погода в сентябре будет радовать теплом москвичей эпизодически.

"По расчетам, которые мы проводим в последние дни, вырисовывается, что в сентябре будут периоды сухой и теплой погоды, которые принято ассоциировать с "бабьим летом". Эти периоды будут, только указать их начало и продолжительность мы сможем за три дня до их наступления",- сказал Вильфанд. По календарю, бархатный сезон в столице начинается с 14 сентября.

Метеоролог также отметил, что по погоде на 1 сентября официального прогноза еще нет. "Такие прогнозы можно давать максимум за пять дней до даты. Мы обязательно расскажем о погоде, чтобы и родители и дети подготовились к школьным линейкам", - сказал Вильфанд.