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Москалькова предложила дать регионам право изымать земли, используемые во вред природе

Общество
25 августа, 16:09 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 25, августа. /ТАСС

Омбудсмен отметила "сумбурное, многослойное, многовекторное законодательство" как мешающий фактор в наказании виновных

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ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставить главам регионов право изымать земельные участки, которые используются с ущербом для природы.

"Порой хищническое отношение к природным ресурсам фактически остается безнаказанным: собственник заплатит штраф, но ведь землю не вернешь. Мне кажется, настало время, когда надо предоставить право главам субъектов Российской Федерации изымать такие земельные участки и использовать по назначению муниципалитетов", - сказала омбудсмен в ходе пленарного заседания Всероссийского экологического форума во Владимире.

Омбудсмен рассказала, что в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ поступает много обращений по нарушению прав на благоприятную экологическую среду, большинство которых связано с несовершенством законодательства.

По ее словам, в Земельном Кодексе есть статья, позволяющая изымать земельные участки, используемые не по сельхозназначению, но "невозможно изъять землю у собственника, если он ее использует так, что эта земля приходит в негодность".

Упорядочить законодательство

Москалькова отметила, что из-за "сумбурного, многослойного, многовекторноого законодательства" добиться наказания виновных очень сложно. Ответственность за ущерб природе несут собственники предприятий, а не те, кто выделил земельные участки у населенных пунктов. "Трудно собрать доказательную базу, порой и мне как уполномоченному по правам человека бывает очень сложно установить, кто прав и кто виноват в нарушении прав человека в экологической среде, потому что практически невозможно провести независимую экологическую экспертизу", - сказала Москалькова.

При этом она отметила, что аппарат Уполномоченного по правам человека предпринимает активные меры, чтобы прекратить деятельность целого ряда предприятий.

"В городе Невельске Сахалинской области прекратили деятельность компаний "Горняк-1" и "Горняк-2", которые травили жителей угольной пылью, в Кировской области - большого полигона бытовых отходов, где население подвергалось экологической опасности, в Волгоградской области - предприятий по асфальтовой и бетонной переработке", - рассказала омбудсмен.

Москалькова прибыла в пятницу во Владимирскую область для участия в мероприятиях Всероссийского экологического форума, который проходит в регионе 23-25 августа. Омбудсмен посетила во Владимире станцию юннатов "Патриарший сад", примет участие в экологической акции возле храма Покрова на Нерли и в сессиях на площадке форума "Территория смыслов на Клязьме".

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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Россия
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