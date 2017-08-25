АТОР не подтверждает сведения о выселении туристов Ted Travel

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сведения о том, что туристов компании Ted Travel выселяли из отелей в Турции после того, как в четверг туроператор объявил о прекращении деятельности, в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) не поступали. Об этом рассказала в пятницу исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"У нас нет подтверждения такой информации. К нам такие туристы не обращались за вчера и за сегодняшний день. В турагентства тоже обращались те туристы, которые пока размещены в отеле (с самого начала скажу, что пока)", - сказала Ломидзе. Она также добавила, что вопрос о незаконности выселения туристов в подобной ситуации прорабатывается с губернатором Антальи и представителями принимающей компании.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции. Ростуризм и АТОР не согласны с такой точкой зрения и настаивают на том, что к такой ситуации привела демпинговая политика туроператора.