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АТОР не подтверждает сведения о выселении туристов Ted Travel

Общество
25 августа, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

В ассоциации отметили, что туристы к ним не обращались

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сведения о том, что туристов компании Ted Travel выселяли из отелей в Турции после того, как в четверг туроператор объявил о прекращении деятельности, в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) не поступали. Об этом рассказала в пятницу исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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"У нас нет подтверждения такой информации. К нам такие туристы не обращались за вчера и за сегодняшний день. В турагентства тоже обращались те туристы, которые пока размещены в отеле (с самого начала скажу, что пока)", - сказала Ломидзе. Она также добавила, что вопрос о незаконности выселения туристов в подобной ситуации прорабатывается с губернатором Антальи и представителями принимающей компании.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции. Ростуризм и АТОР не согласны с такой точкой зрения и настаивают на том, что к такой ситуации привела демпинговая политика туроператора.

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