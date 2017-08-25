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Историческое здание бывшей АТС на Зубовской площади в Москве переоборудуют в гостиницу

Общество
25 августа, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Под зданием появится двухуровневая подземная парковка

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главное здание бывшей АТС на Зубовской площади будет перестроено в гостиницу на 119 номеров с подземной парковкой. Об этом в пятницу сообщает портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В проекте гостиницы на Зубовской площади предполагается реконструкция зданий бывшей АТС с частичным демонтажем и воссозданием 3-5-7-этажного комплекса, с сохранением объемно-пространственной композиции с внутренним двором", - цитирует портал главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он уточнил, что под зданием появится двухуровневая подземная парковка. Главный вход будет со стороны площади, а въезд в подземную парковку - со стороны Дашкова переулка. Общая площадь здания составит 10,795 тыс. кв. м, реконструкция будет проведена с учетом обеспечения безбарьерного доступа для маломобильных граждан.

Комплекс бывшей АТС построен в 1939 году архитектором Касьяном Соломоновым и относится к исторически ценным градоформирующим объектам. Он занимает целый квартал, ограниченный Зубовской улицей, Дашковым переулком и улицей Тимура Фрунзе.

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