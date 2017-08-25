Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Подмосковья получат приоритет при распределении донорских органов

Общество
25 августа, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Правительство Московской области создаст единый лист ожидания органов в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жители Московской области, нуждающиеся в трансплантации, получат приоритет при распределении донорских органов в медицинских учреждениях Подмосковья. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства и губернатора региона.

"При распределении донорских органов, полученных в медицинских организациях Московской области, при прочих равных условиях приоритет получают пациенты - жители Московской области в соответствии с "Рекомендациями по распределению донорских органов", - говорится в документе.

Дополнительно к этому правительство Московской области создаст единый лист ожидания органов в Подмосковье. Список позволит добиться "наиболее полного обеспечения жителей Московской области хирургической помощью по профилю трансплантации органов и/или тканей", поясняется в распоряжении.

Формировать и вести этот список будет ЦКД ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского. Включать в него пациентов будут на основании необходимости в трансплантации и соглашения о взаимодействии с МОНИКИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
2
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
3
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
4
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
5
Киевское "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполе
6
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама