Жители Подмосковья получат приоритет при распределении донорских органов

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жители Московской области, нуждающиеся в трансплантации, получат приоритет при распределении донорских органов в медицинских учреждениях Подмосковья. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства и губернатора региона.
"При распределении донорских органов, полученных в медицинских организациях Московской области, при прочих равных условиях приоритет получают пациенты - жители Московской области в соответствии с "Рекомендациями по распределению донорских органов", - говорится в документе.
Дополнительно к этому правительство Московской области создаст единый лист ожидания органов в Подмосковье. Список позволит добиться "наиболее полного обеспечения жителей Московской области хирургической помощью по профилю трансплантации органов и/или тканей", поясняется в распоряжении.
Формировать и вести этот список будет ЦКД ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского. Включать в него пациентов будут на основании необходимости в трансплантации и соглашения о взаимодействии с МОНИКИ.