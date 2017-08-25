В Индии начинается празднование рождения Ганеши

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /Корр.ТАСС Евгения Кармалито/. В Индии началось празднование рождения бога Ганеши, одного из самых почитаемых персонажей в индуистском пантеоне.

Десятидневный красочный фестиваль Ганеш-чатуртхи пройдет в этом году с 25 августа по 5 сентября. Особо пышно появление на свет Ганеши отмечают в штате Махараштра, жители которого верят, что когда-то божество правило землями, на которых они живут.

К началу праздника многочисленные мастерские изготавливают из глины или гипса сотни статуэток бога с головой слона - от маленьких, размером со спичечный коробок, до десятиметровых истуканов весом в несколько тонн. Статуи расписывают яркими красками и украшают сияющими бусинами и стразами.

В завершении празднования статуи с большими почестями отнесут к ближайшему водоему и там утопят - считается, что таким образом божество возвращается свою обитель на священной горе Кайлаш в Гималаи, унося с собой все несчастья своих почитателей.