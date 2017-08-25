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В Индии начинается празднование рождения Ганеши

Общество
25 августа, 21:06 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ августа. /Корр.ТАСС, Евгения Кармалито

Десятидневный фестиваль Ганеш-чатуртхи пройдет в этом году с 25 августа по 5 сентября

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© Евгения Кармалито/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /Корр.ТАСС Евгения Кармалито/. В Индии началось празднование рождения бога Ганеши, одного из самых почитаемых персонажей в индуистском пантеоне.

Десятидневный красочный фестиваль Ганеш-чатуртхи пройдет в этом году с 25 августа по 5 сентября. Особо пышно появление на свет Ганеши отмечают в штате Махараштра, жители которого верят, что когда-то божество правило землями, на которых они живут. 

К началу праздника многочисленные мастерские изготавливают из глины или гипса сотни статуэток бога с головой слона - от маленьких, размером со спичечный коробок, до десятиметровых истуканов весом в несколько тонн. Статуи расписывают яркими красками и украшают сияющими бусинами и стразами.

В завершении празднования статуи с большими почестями отнесут к ближайшему водоему и там утопят - считается, что таким образом божество возвращается свою обитель на священной горе Кайлаш в Гималаи, унося с собой все несчастья своих почитателей.

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