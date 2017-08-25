Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья организовали онлайн-курсы для повышения квалификации коммунальщиков

Общество
25 августа, 17:37 UTC+3

Власти отмечают, что дистанционная форма обучения для специалистов сферы ЖКХ внедрена впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Московской области впервые в 2017 году организовали онлайн-курсы повышения квалификации для сотрудников ЖКХ региона. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"Впервые в этом году для специалистов сферы ЖКХ внедрена дистанционная форма обучения. Благодаря этому сотрудники жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий повышают свою квалификацию без отрыва от производства", - процитировали Пестова в его пресс-службе.

Всего с начала 2017 года более 1700 сотрудников ЖКХ прошли обучение, из них около 140 - дистанционно. Онлайн курсы заняли 2-3 недели и проводились по темам охраны труда, электробезопасности и работы на высоте. Также коммунальщики смогли расширить свои навыки в гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Повышение квалификации организовали на базе государственного "Учебно-курсового комбината ЖКХ" в городском округе Балашиха. Каждый специалист в рамках онлайн обучения самостоятельно изучал материал, затем сдавал экзамен, рассказал Пестов механику процесса. Все, кто успешно сдал аттестацию, получили удостоверение о повышении квалификации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
2
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
3
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
4
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
5
Киевское "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполе
6
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама