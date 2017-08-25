Власти Подмосковья организовали онлайн-курсы для повышения квалификации коммунальщиков

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Московской области впервые в 2017 году организовали онлайн-курсы повышения квалификации для сотрудников ЖКХ региона. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
"Впервые в этом году для специалистов сферы ЖКХ внедрена дистанционная форма обучения. Благодаря этому сотрудники жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий повышают свою квалификацию без отрыва от производства", - процитировали Пестова в его пресс-службе.
Всего с начала 2017 года более 1700 сотрудников ЖКХ прошли обучение, из них около 140 - дистанционно. Онлайн курсы заняли 2-3 недели и проводились по темам охраны труда, электробезопасности и работы на высоте. Также коммунальщики смогли расширить свои навыки в гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Повышение квалификации организовали на базе государственного "Учебно-курсового комбината ЖКХ" в городском округе Балашиха. Каждый специалист в рамках онлайн обучения самостоятельно изучал материал, затем сдавал экзамен, рассказал Пестов механику процесса. Все, кто успешно сдал аттестацию, получили удостоверение о повышении квалификации