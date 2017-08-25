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Источник: авария на сетях МОЭСК привела к отключению электроэнергии в "Москва-Сити"

Общество
25 августа, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Отключилась и резервная линия электроэнергии, ТЦ обесточен

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в высотках "Москва-Сити" из-за аварии на электросетях "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК), сейчас небоскребы подключены по резервной линии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Авария в компании МОЭСК привела к отключению электроэнергии на всей территории "Москва-Сити". В настоящее время небоскребы удалось подключить по резервной линии. Электричество отсутствует только в ТЦ "АФИ МОЛЛ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ТЦ "АФИ МОЛЛ" ТАСС подтвердили тот факт, что авария произошла на стороне МОЭСК, в результате чего торговый центр был обесточен. "У нас отключилась и резервная линия электроэнергии, поэтому в настоящее время ТЦ обесточен", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе МОЭСК (оказывает услуги по передаче электроэнергии и техприсоединению потребителей к электросетям на территории Москвы и Московской области) ТАСС сообщили в свою очередь, что "по сети МОЭСК никаких технологических нарушений не зафиксировано".

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