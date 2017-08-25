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Школьников и студентов Архангельска научат работать с архивами ВОВ

Общество
25 августа, 18:33 UTC+3

Сейчас ведется ремонт помещений, где будут проходить занятия, и подготовка учебных пособий

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Школьников Архангельска научат искать данные о своих родственниках, воевавших в годы советско-финской и Великой Отечественной войн. Как сообщила ТАСС председатель Архангельского регионального отделения "Поисковое движение России" Елена Недзвецкая, обучающий проект по работе с архивами будет создан на средства гранта Министерства образования РФ.

"Это будут целевые занятия со школьниками и студентами. После них ребенок сможет найти данные о своем родственнике, который воевал в советско-финскую или Великую Отечественную войну, смогут для своих родственников выяснять боевую судьбу своего предка", - сказала Недзвецкая.

По словам собеседника агентства, сейчас ведется ремонт помещений, где будут проходить занятия, и подготовка учебных пособий. "Нужно подготовить помещения, они немного в плачевном состоянии. Часть учебных стендов уже заказана, мы получили то, что заказали за свой счет - софинансирование проекта", - пояснила Недзвецкая.

Сумма гранта Министерства образования 1,06 млн рублей. "Мы готовы научить детей пользоваться объединенной базой данных Министерства обороны РФ, сайтом "Подвиг народа". Дети любят информационные технологии. Мы думаем, что проект заинтересует молодое поколение", - сказала Недзвецкая.

В Архангельской области действует 42 поисковых отряда, в составе которых более 500 участников. Поисковое движение в регионе развивается с середины 1980-х годов. --0--ски/ик

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