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Электроснабжение в ТРЦ "Афимолл Сити" восстановлено

Общество
25 августа, 19:28 дата обновления: 25 августа, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что авария на электросетях привела к отключению света в ТЦ

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Электричество на объектах самого высотного комплекса строений в Москве делового центра "Москва-Сити" и расположенного рядом торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Афимолл Сити" восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. Это же подтвердили представители торгового центра и сотрудники "Москва-Сити".

"В результате электрического повреждения кабельной линии произошло обесточение ряда потребителей [района] "Москва-Сити". Бригада "ОЭК" (энергоснабжающая организация, принадлежит городу - прим. ТАСС) приехала на место через 15 минут после обесточения. Были произведены необходимые переключения. На данный момент все потребители запитаны. Общее время отключения составило 25 минут", - разъяснили ТАСС в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Первые свидетельства об отключении света поступили в 17:20 мск, об этом ТАСС сообщили несколько посетителей ТЦ и представители администрации торгового объекта. По свидетельству пресс-службы "Афимолл Сити", включили свет в 18:20. То есть энергоснабжения, по данным потребителей электричества, не было около часа. Энергоснабжение немного раньше было восстановлено в зданиях офисного центра, но о точном времени администрация ряда зданий не смогла сказать.

"Свет дали, торговый центр функционирует в обычном режиме: лифты и эскалаторы запущены, арендаторы открывают магазины, эвакуация людей прекращена", - заверили ТАСС в пресс-службе ТРЦ.

Между тем, в "Афимолл" посетовали, что им в течение значительного времени не удавалось связаться с энергоснабжающей организацией. "Коллеги из отдела эксплуатации управляющей компании "Афимолл Сити" пытались связаться с "ОЭК", но им это не удалось: телефонные линии были постоянно заняты, невозможно было дозвониться. Отправить электронную почту невозможно, потому что не было света, не работали сервера", - рассказал сотрудник пресс-службы ТЦ. Корреспондент ТАСС также не смог дозвониться в течение двух часов ни по одному из указанных на сайте "ОЭК" телефонов, включая телефоны центральной и окружной диспетчерских.

Представители ПАО "Сити" (создана городом для развития делового центра "Москва-Сити") не смогли оперативно прокомментировать, как повлияло отключение на работу объектов высотного комплекса. Представители "Афимолл" пока подсчитывают убытки и готовят обращение в "ОЭК"

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