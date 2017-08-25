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Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

Общество
25 августа, 19:35 UTC+3 КУБИНКА область/ 25, августа. /ТАСС

Как сообщили в военном ведомстве, впервые будет опубликован рукописный текст телеграммы-донесения генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении Фридриха Паулюса

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© stalingrad75.mil.ru

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало исторические документы, отражающие этапы Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пятницу в военном ведомстве.

"На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны. Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования", - сказали в военном ведомстве.

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По информации Минобороны, впервые будет опубликован рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал- фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Также на сайте представлены документы германского командования, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной армии, противостоявших немецким войскам в Сталинграде.

"Интерес пользователей вызовут материалы, обобщившие уникальный опыт защитников Сталинграда. В одном из представленных документов - подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград", - рассказали в оборонном ведомстве.

Размещенные на официальном сайте военного ведомства документы доступны также посетителям Международного военно-технического форума "Армия-2017". Центральным архивом Минобороны России подготовлена и демонстрируется на форуме подборка уникальных архивных документов периода Великой Отечественной войны.

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