Ненецкий округ в ночь с пятницы на субботу на час останется без связи

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ на час останется без связи в ночь с пятницы на субботу, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Причина - профилактические работы. Их проводит филиал ПАО "Ростелеком" в Республике Коми, в районе населенного пункта Новый Бор", - говорится в сообщении.

Отключение канала связи планируется с часу до двух ночи. На территории НАО в течение этого времени не будет работать телефония, интернет, ip-телевидение. "Это плановые работы, увеличения их по срокам не прогнозируется. Связь полностью восстановится через час", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения и телефонной связи. Канал связи, идущий из Коми, является единственным. При повреждении кабеля в НАО пропадает широкополосный доступ к сети Интернет и кабельному телевидению. 3 июля Ненецкий автономный округ на 13 часов остался без интернета и с ограниченной телефонной связью из-за несанкционированных земляных работ в Республике Коми, в результате чего был оборван кабель