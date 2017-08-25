Ненецкий округ в ночь с пятницы на субботу на час останется без связи

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ на час останется без связи в ночь с пятницы на субботу, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Причина - профилактические работы. Их проводит филиал ПАО "Ростелеком" в Республике Коми, в районе населенного пункта Новый Бор", - говорится в сообщении.
Отключение канала связи планируется с часу до двух ночи. На территории НАО в течение этого времени не будет работать телефония, интернет, ip-телевидение. "Это плановые работы, увеличения их по срокам не прогнозируется. Связь полностью восстановится через час", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения и телефонной связи. Канал связи, идущий из Коми, является единственным. При повреждении кабеля в НАО пропадает широкополосный доступ к сети Интернет и кабельному телевидению. 3 июля Ненецкий автономный округ на 13 часов остался без интернета и с ограниченной телефонной связью из-за несанкционированных земляных работ в Республике Коми, в результате чего был оборван кабель