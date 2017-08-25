Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ненецкий округ в ночь с пятницы на субботу на час останется без связи

Общество
25 августа, 19:41 UTC+3

Отключение канала связи планируется с часу до двух ночи

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ на час останется без связи в ночь с пятницы на субботу, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Причина - профилактические работы. Их проводит филиал ПАО "Ростелеком" в Республике Коми, в районе населенного пункта Новый Бор", - говорится в сообщении.

Отключение канала связи планируется с часу до двух ночи. На территории НАО в течение этого времени не будет работать телефония, интернет, ip-телевидение. "Это плановые работы, увеличения их по срокам не прогнозируется. Связь полностью восстановится через час", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения и телефонной связи. Канал связи, идущий из Коми, является единственным. При повреждении кабеля в НАО пропадает широкополосный доступ к сети Интернет и кабельному телевидению. 3 июля Ненецкий автономный округ на 13 часов остался без интернета и с ограниченной телефонной связью из-за несанкционированных земляных работ в Республике Коми, в результате чего был оборван кабель

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
2
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве
3
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
4
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
5
Киев планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
7
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама