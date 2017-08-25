Открытое правительство: страховщикам по ОМС необходимо разрешить проверять диагнозы

ТАСС, 25 августа. Полномочия страховых компаний по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) могут быть расширены. Страховщики могут получить возможность проверять правильность постановки диагнозов и качество оказанных медицинских услуг, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Открытого правительства.

"Кроме Росздравнадзора, лечебного учреждения и пациента, в системе есть еще и страховые компании по ОМС. И роль последних в проверке и контроле за качеством оказания медпомощи, защиты прав пациентов, получения медконсультаций и прочего может возрастать. Возможно, необходимо расширить круг их полномочий, обеспечив им возможность проверять также и качество оказания медуслуг в лечебных учреждениях по конкретным случаям. Например, проверять, насколько правильно поставлен диагноз", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, речь не идет о замене государственного контроля, а только об эффективном использовании альтернативных механизмов страхового надзора.