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Открытое правительство: страховщикам по ОМС необходимо разрешить проверять диагнозы

Общество
25 августа, 20:24 UTC+3 ТАСС

При этом речь идет не о замене государственного контроля, а об эффективном использовании альтернативных механизмов страхового надзора

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ТАСС, 25 августа. Полномочия страховых компаний по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) могут быть расширены. Страховщики могут получить возможность проверять правильность постановки диагнозов и качество оказанных медицинских услуг, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Открытого правительства.

"Кроме Росздравнадзора, лечебного учреждения и пациента, в системе есть еще и страховые компании по ОМС. И роль последних в проверке и контроле за качеством оказания медпомощи, защиты прав пациентов, получения медконсультаций и прочего может возрастать. Возможно, необходимо расширить круг их полномочий, обеспечив им возможность проверять также и качество оказания медуслуг в лечебных учреждениях по конкретным случаям. Например, проверять, насколько правильно поставлен диагноз", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, речь не идет о замене государственного контроля, а только об эффективном использовании альтернативных механизмов страхового надзора.

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