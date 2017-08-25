Электроснабжение в районе делового центра "Москва-Сити" восстановлено

ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 25 августа, 21:47
СМИ: "Спартак" завершит покупку футболиста "Спорт Ресифи" Фелипе на следующей неделеСпорт 25 августа, 21:20
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США худшим актом агрессии против его страны за 200 летМеждународная панорама 25 августа, 21:10
В Индии начинается празднование рождения ГанешиОбщество 25 августа, 21:06
Четыре россиянки вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборьюСпорт 25 августа, 21:04
Дональд Трамп в сентябре впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООНМеждународная панорама 25 августа, 21:04
МИД РФ: шумиха вокруг учений "Запад-2017" призвана оправдать военную активность НАТОПолитика 25 августа, 20:59
СМИ: в Турции задержаны хакеры, спровоцировавшие дипломатический кризис вокруг КатараМеждународная панорама 25 августа, 20:42
Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 25 августа, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Электричество на объектах самого высотного комплекса строений в Москве делового центра "Москва-Сити" и расположенного рядом торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Афимолл Сити" восстановлено. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В результате электрического повреждения кабельной линии произошло обесточение ряда потребителей [района] "Москва-Сити". Бригада "ОЭК" (энергоснабжающая организация, принадлежит городу - прим. ТАСС) приехала на место через 15 минут после обесточения. Были произведены необходимые переключения. На данный момент все потребители запитаны, общее время отключения составило 25 минут", - уточнили в пресс-службе.
Ранее о восстановлении подачи электричества в ТРЦ "Афимолл Сити" сообщили представители торгового центра. "Свет дали, торговый центр функционирует в обычном режиме: лифты и эскалаторы запущены, арендаторы открывают магазины, эвакуация людей прекращена", - сообщили ТАСС в пресс-службе ТРЦ.
Первые свидетельства об отключении света поступили в 17:20 мск, рассказали ТАСС несколько посетителей ТРЦ и представители администрации торгового объекта. По данным пресс-службы "Афимолл Сити", включили свет в 18:20, электричества не было около часа. Энергоснабжение немного раньше было восстановлено в зданиях офисного центра, но уточнить времени администрация ряда зданий не смогла.
При этом в "Афимолле" отметили, что им в течение значительного времени не удавалось связаться с энергоснабжающей организацией. "Коллеги из отдела эксплуатации управляющей компании "Афимолл Сити" пытались связаться с "ОЭК", но им это не удалось: телефонные линии были постоянно заняты, невозможно было дозвониться. Отправить электронную почту невозможно, потому что не было света, не работали сервера", - сказал сотрудник пресс- службы ТРЦ.
Получить комментарий "ОЭК" ТАСС не удалось. Представители ПАО "Сити" (создана городом для развития делового центра "Москва-Сити") не смогли оперативно прокомментировать, как повлияло отключение на работу объектов высотного комплекса. Представители "Афимолл" пока подсчитывают убытки и готовят обращение в "ОЭК".