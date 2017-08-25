Электроснабжение в районе делового центра "Москва-Сити" восстановлено

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Электричество на объектах самого высотного комплекса строений в Москве делового центра "Москва-Сити" и расположенного рядом торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Афимолл Сити" восстановлено. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"В результате электрического повреждения кабельной линии произошло обесточение ряда потребителей [района] "Москва-Сити". Бригада "ОЭК" (энергоснабжающая организация, принадлежит городу - прим. ТАСС) приехала на место через 15 минут после обесточения. Были произведены необходимые переключения. На данный момент все потребители запитаны, общее время отключения составило 25 минут", - уточнили в пресс-службе.

Ранее о восстановлении подачи электричества в ТРЦ "Афимолл Сити" сообщили представители торгового центра. "Свет дали, торговый центр функционирует в обычном режиме: лифты и эскалаторы запущены, арендаторы открывают магазины, эвакуация людей прекращена", - сообщили ТАСС в пресс-службе ТРЦ.

Первые свидетельства об отключении света поступили в 17:20 мск, рассказали ТАСС несколько посетителей ТРЦ и представители администрации торгового объекта. По данным пресс-службы "Афимолл Сити", включили свет в 18:20, электричества не было около часа. Энергоснабжение немного раньше было восстановлено в зданиях офисного центра, но уточнить времени администрация ряда зданий не смогла.

При этом в "Афимолле" отметили, что им в течение значительного времени не удавалось связаться с энергоснабжающей организацией. "Коллеги из отдела эксплуатации управляющей компании "Афимолл Сити" пытались связаться с "ОЭК", но им это не удалось: телефонные линии были постоянно заняты, невозможно было дозвониться. Отправить электронную почту невозможно, потому что не было света, не работали сервера", - сказал сотрудник пресс- службы ТРЦ.

Получить комментарий "ОЭК" ТАСС не удалось. Представители ПАО "Сити" (создана городом для развития делового центра "Москва-Сити") не смогли оперативно прокомментировать, как повлияло отключение на работу объектов высотного комплекса. Представители "Афимолл" пока подсчитывают убытки и готовят обращение в "ОЭК".