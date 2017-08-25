Скончалась участник французского Движения сопротивления, разведчица Жанни де Кларанс

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Жанни де Кларанс, видный деятель французского Движения сопротивления, скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на родственников усопшей.

Де Кларанс (в девичестве Руссо) была в годы Второй мировой войны самым успешно действовавшим тайным агентом разведывательной сети "Альянс", созданной Движением сопротивления. Именно она получила и сообщила Великобритании ценнейшие данные об осуществлении гитлеровцами проекта разработки и производства ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Кларанс происходила из семьи видного французского дипломата. который в довоенный период много работала в ближневосточном регионе. С юности девушка владела несколькими иностранными языками, в том числе и немецким. Изучение языков она продолжила в Парижском университете Сорбонна.

С началом немецкой оккупации Франции семья де Кларанс покинула Париж и переехала в город Динар, на атлантическом побережье. Там Жанни устроилась работать переводчиком и участвовала в переговорах местных властей с оккупационными войсками. Именно в этом районе базировался штаб 6-й армии Вермахта.

Важнейшие сведения

Жанни де Кларанс удалось собрать много ценных сведений, которые она через сеть Движения сопротивления передала разведывательным службам Великобритании и США.

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В 1941 году она была арестована Гестапо по подозрению в шпионаже, но в дальнейшем выпущена на свободу из-за отсутствия улик. После этого девушка вернулась в Париж, где устроилась в Торгово-промышленную палату, причастную в тот период к проведению переговоров о сотрудничестве между германскими властями и французскими предпринимателями. Это позволило ей постепенно собрать ценнейшую информацию о проекте создания ракет "Фау-1" и "Фау-2" и передать ее руководству разведывательной сети "Альянс".

Более того, де Кларанс узнала и о местонахождении в Померании промышленного комплекса по разработке и выпуску этих ракет, одно из главных предназначений которых заключалось в нанесении массированных ударов по территории Великобритании. После того как эти сведения были переданы в Лондон, командование союзных войск нанесло 18 августа 1943 года массированный удар по ракетному заводу в Померании.

В рейде были задействованы около 600 самолетов. Часть заводского комплекса была разрушена, под бомбами погибли 500 ученых, инженеров и техников. Все это на много месяцев задержало осуществление планов по нанесению ракетных ударов по Великобритании.

В когтях Гестапо

Де Кларанс была вновь захвачена Гестапо в апреле 1944 года и депортирована в августе месяце в концлагерь Равенсбрюк. За время заключения она временно переводилась и в другие лагеря - в Торгау и Кёнигсберге. После того, как 30 апреля 1945 года войска Красной Армии освободили три тысячи женщин, находившихся в концлагере Равенсбрюк, "заключенная номер 57661" смогла благополучно добраться до Франции с помощью Международного комитета Красного Креста.

После войны де Кларанс всячески избегала общения с журналистами и почти не давала интервью. Многие факты о ее деятельности во время войны остались не известными. Генерал де Голль назвал работу сети "Альянс" одной из важнейших во всей разведывательной деятельности, которая велась в годы оккупации во Франции.