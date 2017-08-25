Врио главы Рязанской области попросил Путина поддержать несколько региональных проектов

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ТАСС, 25 августа. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов попросил президента России Владимира Путина о поддержке нескольких проектов, в том числе о помощи в строительстве Южного обхода Рязани. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Я попросил его (президента РФ Владимира Путина) поддержки по нескольким вопросам, которые требуют большого бюджетного финансирования. Прежде всего, в строительстве Южного обхода Рязани. Надеюсь, что решение будет положительное и в перспективе для реализации этого важного для города проекта регион будет включен в федеральную инвестиционную программу", - приводит пресс-служба слова Любимова.
Врио главы региона также обратился к Путину с просьбой оказать поддержку в строительстве нового комплекса больницы скорой медицинской помощи и здания онкодиспансера. "Кроме того, к главе государства я обратился с просьбой о выделении средств из резервного фонда президента РФ для закупки нового диагностического и лечебного оборудования для онкоцентра", - добавил Любимов.
Он также сообщил главе государства о планах по созданию на базе ведущих рязанских вузов и предприятий инновационного научно-технического кластера, что в перспективе позволит сделать Рязанскую область цифровым регионом.
Строительство Южного обхода Рязани планируется с целью вывести транзитный транспорт за пределы улично-дорожной сети города. Строительство предполагается от 189 км трассы М-5. Планируемый участок относится к автомобильной дороге федерального значения М-5 "Урал".
Президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Рязань 24 августа.