Пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут вылететь из Турции в ближайшее время

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские туристы, не попавшие на борт самолета "ВИМ-Авиа", вылетят в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее российская туристка Александра Бурдукова, купившая путевку в Турцию у туроператора "Натали Турс" и находящаяся сейчас в одном из отелей курортного города, сообщила ТАСС, что она и еще ряд туристов не могут вылететь из Турции, так как в авиакомпании им сообщили, что мест в самолете нет.
"Что же касается пассажиров, ожидающих вылета из Турции, для них организованы рейсы 5723/5724. Резервный борт уже готовится к вылету", - говорится в сообщении авиакомпании.
В пресс-службе "Натали Турс" ТАСС сообщили, что туристы расселены. "На этом рейсе (авиакомпании "ВИМ-Авиа"), который собственно сейчас там застрял, 11 наших туристов. Это не борт "Натали Турс", там у нас 11 человек. В данный момент они расселены", - уточнили в пресс-службе.
По оценке туроператора, вероятно туристы не смогли улететь из-за замены борта. "Насколько мне известно, произошла замена борта, борт прилетел меньшей вместимости", - сказали в "Натали Турс".