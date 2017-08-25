Подмосковье вернет более 36 млн руб. собственникам жилья, исключенного из плана капремонта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Собственники помещений многоквартирных домов в Московской области, которые были исключены из региональной программы капремонта, имеют право на возврат денежных средств, уплаченных в качестве взноса на капитальный ремонт. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного vинистерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Постановлением правительства Московской области из региональной программы было исключено более 1,5 тыс. домов", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ Евгения Хромушина.

Отмечается, что фондом капитального ремонта многоквартирных домов были собраны взносы в размере 36,4 млн руб. "Все средства будут возвращены собственникам, в настоящее время фондом уже произведен возврат взносов в размере 12,3 млн руб.", - уточнил министр.

По его словам, фонд проработал возможность зачета уже оплаченных собственником взносов в счет будущих периодов.

В министерстве уточнили, что для возврата средств, собранных на ремонт, собственник помещения или его уполномоченный представитель должен обратиться в фонд или в управляющую компанию для подачи соответствующего заявления.