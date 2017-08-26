МЧС организует повторный мониторинг состояния домов, подтопленных в районе Приморья

СЕЛО МИХАЙЛОВКА (Приморский край), 26 августа. /ТАСС/. МЧС поручило провести повторный осмотр подтопленных в паводок домов в Михайловском районе Приморского края для уточнения пострадавших домовладений в целях более полной выплаты компенсаций хозяевам. Соответствующее поручение дал первый замминистра МЧС России Владимир Степанов в субботу во время поездки в пострадавший район, где ознакомился с ходом восстановительных работ, сообщает с места корреспондент ТАСС.

По оценке Степанова, многие жители до сих пор не подали документы на получение компенсаций. Основные причины этого - отсутствие регистрации по фактическому месту жительства и проблемы с оформлением собственности. По мнению первого замминистра, по этим случаям следует принимать решения в индивидуальном порядке.

"По каждому дому проходите. Уточняйте. Надо еще раз пройти, посмотреть, сообщить людям, что им ожидать. Всем надо помочь", - отметил Степанов в беседе с представителями местных властей после общения с жителями пострадавших домов.

По словам начальника отдела труда и социального развития Михайловского района Елены Хабаровой, уже для 84% пострадавших составлены необходимые документы на получение компенсаций.

Михайловский район оказался в числе наиболее пострадавших во время паводка в южных районах Приморья в начале августа. В этой зоне оказалось 10 населенных пунктов, где было подтоплено 828 жилых домов с населением 3526 человек, а также 1748 подворий, детский дом и станция обезжелезивания воды.

На месте работает группировка спасателей - 326 человек и 23 единицы техники, в том числе из Амурской области и с Камчатки. Как отметил Степанов, группировка спасателей в этом составе продолжит работу в районе и при необходимости будет усилена.