МЧС потребовало наладить доставку на дом помощи пострадавшим от паводка в Приморье

УССУРИЙСК /Приморский край/, 26 августа. /ТАСС/. МЧС потребовало от муниципальных властей Приморья организовать доставку денежной помощи пострадавшим от паводка непосредственно на дом. Об этом сообщил в субботу на совещании в Уссурийске замминистра МЧС России Владимир Степанов, передает корреспондент ТАСС.

"Надо выделять транспорт, МВД обеспечит охрану", - отметил он, говоря о необходимости организации доставки помощи на дом в Михайловском районе Приморья, где около 1 тыс. человек до сих пор не получили помощь из федерального бюджета.

Степанов добавил, что в Михайловском районе многие люди не информированы о порядке получения помощи, из-за чего возникают большие очереди в кассах "Почты России".

В свою очередь глава Уссурийского городского округа Евгений Корж сообщил, что в округе 98% подавших заявление пострадавших получили помощь. "Деньги развозятся машинами. Доставляем пострадавшим лично", - уточнил он.

Также в округе продолжают работу комиссии по оценке ущерба.

"Ежедневно обращаются с заявлением еще по 50-100 человек. Еще пять комиссий по оценке ущерба продолжают работу, выезжают на место, составляют документы", - сказала первый заместитель главы Уссурийского округа Елена Шелкопляс.

Горячие линии

Замглавы МЧС также поручил открыть горячие линии во всех пострадавших от паводка районах для информирования населения о получении помощи.

"Откройте телефонные горячие линии. Должен работать сайт. Надо сообщать по телевидению, радио. Сегодня наша работа говорит о том, что некоторые люди остались наедине с собой, не знают, куда звонить, куда обращаться", - сказал Степанов.

Он отметил, что в субботу во время поездки по пострадавшим районам встретил несколько человек, которые живут без телефонов и не знают о том, какая помощь им положена, где и как ее получить.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка.

Из этих средств выплачивается по 10 тыс. рублей всем пострадавшим, по 50 тыс. рублей компенсации за частичную потерю имущества и по 100 тыс. рублей - за полную.