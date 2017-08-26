На ремонт в Белом доме во время отпуска Трампа потратили $3,4 млн

ВАШИНГТОН, 26 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Масштабный комплекс работ по ремонту и реновации Белого дома был осуществлен за время рабочего отпуска президента США Дональда Трампа, который он провел в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Как сообщают американские журналисты, для которых провели тур по президентской резиденции после ремонта, сделать успели немало.

Главной задачей специалистов было за 17 дней обновить сильно устаревшую систему кондиционирования воздуха. Ее усовершенствование обошлось казне в $1,9 млн. Помимо этого, как отмечают местные СМИ, была отремонтирована центральная система отопления и очищены вентиляционные каналы. Если о кондиционерах говорили еще до отъезда главы государства из вашингтонской резиденции, то об остальном стало известно лишь в пятницу.

Как отмечает издание Business Insider, также были усовершенствованы некоторые элементы компьютерных систем, осуществлен косметический ремонт в некоторых помещениях, устранены протечки в районе зала, где проводят регулярные пресс-брифинги. По данным телекомпании CNN, Трамп распорядился использовать при работах только материалы, произведенные в США и менять мебель только на ту, что изготовлена на территории страны.

Некоторые изменения произошли и в Овальном кабинете - помещении в западном крыле резиденции, где работает президент. Там поклеили новые обои кремового цвета, которые выбрал сам Трамп, вместо прежних полосатых обоев желтоватого цвета. Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg, Трамп выбрал новый круглый ковер с растительным орнаментом. По данным заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уотерс, замена ковра обошлась казне в $1,17 млн.

Как отмечает телеканал Fox News, реновация Белого дома была запланирована еще при прежнем главе государства Бараке Обаме, однако реализовали проект только сейчас. Всего на работы потратили порядка $3,4 млн, они были завершены 20 августа.