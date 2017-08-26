Всероссийский медиафестиваль "Восхождение" пройдет в октябре во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийский медиафестиваль "Восхождение" соберет лучших журналистов, блогеров, фотографов во Владикавказе 5-6 октября, сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Основные задачи фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к развитию субъектов РФ, в том числе Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также выявление и поощрение талантливых журналистов, блогеров, фотографов, стимулирование создания авторских работ, раскрывающих богатое наследие, потенциал и возможности регионов России", - отметили организаторы фестиваля.

Проект-посланник

По словам сопредседателя жюри фестиваля, заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева, одним из важных направлений в работе Минкавказа России является формирование позитивной повестки в социально-экономической сфере СКФО.

"Мы развиваем горнолыжные курорты, работаем над решением социальных задач для повышения качества жизни на Кавказе. Поддерживаем инвесторов, вкладывающих средства в регионы и создающих рабочие места. Статистика показывает, что имидж Северного Кавказа меняется - увеличивается турпоток, российские и зарубежные бизнесмены изучают инвестиционный и туристический потенциал федерального округа. Восхождение - это "проект-посланник", с помощью которого мы рассчитываем еще раз через сеть ВГТРК отправить позитивный, энергичный и яркий сигнал во все уголки нашей страны, который бы звучал так: "Приезжайте отдыхать и работать на Северный Кавказ!", - сказал Развожаев.

На федеральном уровне впервые

Форум журналистов, инициированный несколько лет назад филиалом ВГТРК ГТРК "Алания", впервые выходит на такой высокий федеральный уровень, сообщил директор республиканской компании, председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

"В прошлый раз в конкурсе, проводимом в рамках фестиваля, приняло участие более 200 участников из всех субъектов Российской Федерации. Финалистами стали 65 человек. Мы уверены, что в этом году коллеги будут еще более активными, потому что уже многие звонят, спрашивают, когда же стартует очередное "Восхождение", - сказал он.

Кусов поблагодарил ВГТРК в лице генерального директора Олега Добродеева и его заместителя Рифата Сабитова за возможность реализации этого масштабного проекта, а также соучредителя фестиваля - фонд "ПосетиКавказ" и лично председателя совета директоров АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК), первого заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова за особое внимание к проекту и оказанную поддержку.

Рассказать о красоте Кавказа

Генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Олег Горчев, комментируя участие компании в проекте, отметил, что для многих россиян не только Северный Кавказ, но и многие другие новые туристические направления нашей страны - Алтай, Камчатка, Калининград - пока еще остаются неоткрытой сокровищницей культурных, исторических и природных богатств.

"Именно поэтому так важна роль СМИ - профессионального проводника, творческого посредника, помогающего сделать первый шаг в путешествии - знакомстве со своей страной", - считает он.

По его словам, понимая вклад представителей медиасферы в развитие отечественного туризма, компания "Курорты Северного Кавказа" выступает генеральным партнером медиафестиваля и учреждает специальный приз за лучший имиджевый видеоматериал о развитии туризма в СКФО.

"Эта награда - возможность поблагодарить наших друзей и партнеров из СМИ за неоценимую помощь в популяризации горнолыжного отдыха на Северном Кавказе, отметить их роль в формировании динамично растущего туристического потока на наши курорты - "Архыз", "Эльбрус", а с ближайшей зимы - и на "Ведучи", - сказал Горчев.

О конкурсе

Третий Всероссийский медиафестиваль "Восхождение", посвященный развитию туризма в регионах России, сохранению их этнического, историко-культурного и природного наследия пройдет 5-6 октября при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и главы Республики Северная Осетия - Алания во Владикавказе. Организаторы - ФГУП "ВГТРК" и фонд "ПосетиКавказ". Генеральный партнер - АО "Курорты Северного Кавказа". Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля www.восхождение.рф.

Конкурс проводится в 14 номинациях по направлениям: телевидение, радио, фотография, интернет. Жюри возглавляют заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. В его составе также известные российские медиа- менеджеры и специалисты в области массовых коммуникаций. Они же проведут мастер-классы для журналистов-участников конкурса, прошедших в финал.

Во Владикавказе состоятся финальные мероприятия. Для участников и гостей форума будут организованы мастер-классы, обсуждения, дискуссии с участием известных представителей медиаиндустрии, руководителей федеральных и региональных органов власти, знакомства с достопримечательностями Северной Осетии.