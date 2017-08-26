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Воркута устроила грандиозное празднество в честь 70-го Дня шахтера

Общество
26 августа, 12:15 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Праздничную программу открыло торжественное шествие горняков, в котором приняли участие более 500 человек.

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СЫКТЫВКАР, 26 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Жители заполярного моногорода Воркута в Республике Коми 26-27 августа в 70-й раз отмечают профессиональный праздник горняков - День шахтера. Градообразующее предприятие "Воркутауголь" и городские власти организовали грандиозное празднество, рассказала ТАСС руководитель пресс-службы компании Татьяна Бушкова.

"Праздничную программу открыло сегодня в 11:00 (мск) торжественное шествие горняков, в котором приняли участие более 500 человек. Возглавили колонны глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Минпрома Коми Николай Герасимов, гендиректор ПАО "Северсталь" Александр Шевелев, гендиректор "Воркутауголь" Сергей Лихопуд, руководители Воркуты. Участники шествия прошли от площади Мира до площади Центральной, где в завершение провели праздничный митинг", - сказала представитель компании.

Затем, добавила Бушкова, на площади Центральной состоится профессиональная шахтерская эстафета "Горняцкое пятиборье": сотрудники всех четырех действующих воркутинских шахт будут соревноваться в умении собирать конвейерный став, отрабатывать вопросы безопасности, надевать на скорость спецодежду и включать самоспасатели, готовить лес для использования в шахте.

Параллельно с этим откроется многодневная выставка горношахтного оборудования на территории Воркутинского механического завода. Гостям представят идеальный проходческий забой, полностью имитирующий то, что находится под землей, оборудование, в том числе агрегаты 1940-1950 годов выпуска, которые работали на Воркутинском механическом заводе с момента его открытия. Среди них есть и трофейные станки иностранного производства.

Рядом с административным зданием "Воркутауголь" устроят уголок для детей, им предложат разнообразные эстафеты и сладкие призы. В 16:00 мск в комплексе "Олимп" начнется праздничное шоу "Магия черного золота" с участием иллюзионистов - братьев Сафроновых. После на площади Центральной состоится концерт, завершит который двухчасовое выступление группы Uma2rman. В конце праздничного дня над городом прогремит 10-минутный салют, отметили в компании.

Накануне, 25 августа, был организован традиционный велопробег, около 70 участников которого объехали все воркутинские мемориалы, установленные в память о погибших горняках, и почтили память своих коллег. 27 августа пройдут народные гулянья в воркутинских поселках.

О Воркуте

Город Воркута - заполярный город в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Предприятие состоит из одного угольного разреза и пяти подземных шахт, на одной из которых, шахте "Северная", добыча остановлена после аварии в феврале 2016 года.

"Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий России и производителей коксующегося угля, основного сырья в металлургии. Почти весь воркутинский уголь поступает на Череповецкий металлургический комбинат ПАО "Северсталь".

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