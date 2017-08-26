Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецборт МЧС доставил на лечение в Нижний Новгород и Москву девять человек из Чечни

Общество
26 августа, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Уточняется, что в числе пациентов есть два младенца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил на лечение в Нижний Новгород и Москву девять человек из Чечни, в том числе двух младенцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Ил-76 отправился в Грозный утром для санитарно-авиационной эвакуации тяжелобольных жителей Чечни, которые нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - уточнил собеседник агентства.

Шесть человек в сопровождении врачей были доставлены в Нижний Новгород, они будут проходить специализированное лечение в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава России. Двух младенцев и одного взрослого доставили на лечение в Москву.

"За время транспортировки их состояние не ухудшилось", - сообщили в МЧС.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
2
Столкновение двух айсбергов: эксперты дают прогноз на бой между Мэйуэзером и Макгрегором
3
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
4
Кишинев через несколько дней даст Москве ответ по выводу миротворцев
5
Королева Норвегии отправилась на лесную прогулку вместе с мигрантами
6
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
7
Упавший в море на Кубани автобус принадлежит частному лицу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама