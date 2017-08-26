Спецборт МЧС доставил на лечение в Нижний Новгород и Москву девять человек из Чечни

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил на лечение в Нижний Новгород и Москву девять человек из Чечни, в том числе двух младенцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Ил-76 отправился в Грозный утром для санитарно-авиационной эвакуации тяжелобольных жителей Чечни, которые нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - уточнил собеседник агентства.
Шесть человек в сопровождении врачей были доставлены в Нижний Новгород, они будут проходить специализированное лечение в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава России. Двух младенцев и одного взрослого доставили на лечение в Москву.
"За время транспортировки их состояние не ухудшилось", - сообщили в МЧС.
Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.