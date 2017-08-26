Президент Эстонии организовала встречу бывших одноклассников в "служебном" дворце

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ТАЛЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Необычный сюрприз подготовила своим бывшим одноклассникам президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она организовала вечер встречи выпускников в президентском Кадриоргском дворце в Таллине.
Вечеринка прошла около месяца назад, сообщила эстонская газета Õhtuleht. В ней приняли участие сама Кальюлайд, а также 31 ее бывший одноклассник, вместе с которыми 25 июня 1987 года она получила аттестаты об окончании 44-й средней школы в Таллинне (теперь - это Мустамяэская гимназия). Один из участников встречи Март Кирсипуу подтвердил газете, что мероприятие действительно состоялось в президентском дворце и прошло в свободной атмосфере.
В канцелярии главы эстонского государства не стали отрицать факта проведения встречи выпускников, однако заявили, что она была организована исключительно на средства участников. "Президент имеет право пользоваться своими служебными помещениями как для официальных, так и для частных мероприятий. Так было всегда, независимо от того, кто занимал пост президента", - заявила советник Кальюлайд по связям с общественностью Таави Линнамяэ.
Однако это объяснение удовлетворило в Эстонии не всех. Ряд журналистов задались вопросом, почему такая встреча прошла на территории президентского дворца в Кадриорге, а не в саду частной резиденции президента в Нымме.
Евродепутат Яна Тоом указала, что пример главы государства может оказаться заразительным и для других политиков.
Парламент Эстонии избрал Керсти Кальюлайд президентом в октябре прошлого года. Она оказалась единственным кандидатом на этот пост после того, как парламент и специально созванная коллегия выборщиков на протяжении месяца не могли избрать нового главу государства. Ранее Кальюлайд занимала различные административные должности, в том числе была представителем Эстонии в Европейской счетной палате.