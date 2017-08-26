Кадыров намерен вернуть в Россию двух женщин и четырех детей из стран Ближнего Востока

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с членом Совета Федерации Зиядом Сабсаби рассказал о планах вернуть из стран Ближнего Востока группу российских граждан: двух женщин и четырех детей.

"Мы обсудили задачи на ближайшее время и перспективу. Прежде всего, определили группу российских граждан, возвращением которых предстоит сейчас заняться. Это две женщины и четыре ребенка", - написал Кадыров на своей странице в instagram.

Я встретился с членом Совета Федерации РФ, своим Представителем в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогим БРАТОМ Зиядом Сабсаби. Он подробно рассказал об итогах очередного этапа возвращения на Родину наших российских детей. Как мы ранее сообщали, в пятницу спецрейсом из Багдада вывезены в Россию три девочки и два мальчика. Им от двух до девяти лет. Всех передали родным и близким людям из Дагестана. Мы обсудили задачи на ближайшее время и перспективу. Прежде всего, определили группу российских граждан, возвращением которых предстоит сейчас заняться. Это две женщины и четыре ребёнка. Также я поручил Зияду Сабсаби организовать работу по реализации плана оказания поддержки детскому приюту Аль-Сахилия в Багдаде, в котором содержатся 75 сирот из России. Во вторник всем детям и 32 сотрудникам будут доставлены полные комплекты одежды. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова берет на себя все расходы по материально - техническому обеспечению приюта до конца этого года. Это ни в коем случае не связано с тем, что иракские власти не уделяют должного внимания. Они делают все, что возможно в стране, лежащей в руинах. В приюте наши дети, независимо от национальности, и мы хотим, чтобы они ни в чём не нуждались. Также Зияд Сабсаби сообщил о положительном решении поставленного мною важного вопроса - ни один из детей, которые даже предположительно могут быть из стран СНГ, не будет усыновлён ни в Ираке ни в другой стране без нашего ведома. Если же останутся дети, чьих родственников не удастся найти, мы сделаем всё, чтобы их усыновителями стали только россияне. Каждый из нас готов взять на содержание и воспитания сирот. Также договорились по целому ряду других проблем, озвучить которые пока преждевременно. Я попросил передать слова искренней благодарности Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за её поддержку и понимание необходимости заниматься этими проблемами. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 25 2017 в 11:14 PDT

Глава Чечни добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова берет на себя все расходы по материально-техническому обеспечению детского приюта Ирака Аль-Сахилия до конца этого года.

"Сабсаби сообщил о положительном решении поставленного мною важного вопроса - ни один из детей, которые даже предположительно могут быть из стран СНГ, не будет усыновлен ни в Ираке, ни в другой стране без нашего ведома. Если же останутся дети, чьих родственников не удастся найти, мы сделаем все, чтобы их усыновителями стали только россияне. Каждый из нас готов взять на содержание и воспитание сирот", - отметил Кадыров.

В пятницу, 25 августа, глава Чечни сообщил о возвращении пяти дагестанских детей из Ирака в Россию. Он уточнил, что среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова, она получила ранения. Также, по его словам, в Россию вернулись сестры Хадиджа и Фатима Зайнуковы, им пять лет и три года, мальчики Султан-Мурад Алиев и Али Магомедов - им по три года.