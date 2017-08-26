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Медведев поздравил с 70-летием главного детского травматолога-ортопеда Петербурга

Общество
26 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Алексей Баиндурашвили - заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил в субботу главного детского травматолога-ортопеда Санкт-Петербурга Алексея Баиндурашвили с 70-летием.

"Выдающийся хирург, ученый, организатор, вы посвятили свою жизнь благородному делу, лечению детей, страдающих от тяжелых заболеваний опорно-двигательной системы. Благодаря вам, работе всего коллектива первоклассных специалистов, работающих в знаменитом НИИ имени Г. И. Турнера, дети, которые были прикованы к постели, выходят от вас здоровыми", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на сайте правительства.

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН работает в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера с 1971 года. Является автором более 300 научных работ. С 2001 года Баиндурашвили также возглавляет кафедру детской травматологии, ортопедии и хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

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