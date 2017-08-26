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Юнармейцы собрали 1,3 тыс. рюкзаков для сирийских детей к 1 сентября

Общество
26 августа, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

В подарочные комплекты входят ручки, карандаши, краски, тетради и юнармейские значки

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Участники военно-патриотического движения "Юнармия" из Московского региона собрали 1,3 тыс. рюкзаков со школьными принадлежностями к началу учебного года для детей в Сирии. Об этом сообщили в субботу в главном штабе организации.

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© Минобороны России

Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение

"25 августа на аэродроме Чкаловский юнармейцы сформировали и подарки для сирийских детей к 1 сентября. Участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из Москвы и Московской области собрали 1 тыс. 300 рюкзаков со школьными принадлежностями и канцтовары", - говорится в сообщении.

Рюкзаки с символикой акции "Детям Сирии от юнармейцев России" с ручками, карандашами, красками, тетрадями и юнармейскими значками внутри отправили адресатам транспортным самолетом.

В штабе "Юнармии" также напомнили, что в декабре 2016 года юнармейцы собрали для сирийских детей 42 тонны новогодних подарков в рамках акции "Дети России - детям Сирии".

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