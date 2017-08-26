Донской: Россия наведет в Арктике первозданную чистоту

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Экологические проекты России в Арктике позволят привести территорию в первозданное состояние, сообщил в субботу в ходе рабочей поездки в Мурманск министр природных ресурсов РФ Сергей Донской.

"Мы хотим привести нашу Арктику в первозданное состояние, когда отходы не просто не портят вид территории, но и не мешают развиваться другим арктическим проектам, которых у нас довольно много", - сказал он.

По словам Донского, по некоторым проектам по очистке Арктики сделано уже очень много. В частности, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным проект по островам Земли Франца-Иосифа. "Реализация вышла на конечную стадию. Более половины накопленного экологического ущерба, который за 60 лет был сформирован, вывезено на материк", - уточнил министр.

Глава Минприроды добавил, что экологические проекты ведутся на Новой Земле, на других арктических островах. Помимо непосредственно Арктики, также очищаться будут и территории северного побережья России.

Ранее Донской сообщил, что на ликвидацию накопленного вреда в Арктической зоне предусмотрено затратить 1,69 млрд рублей. Мероприятия проходят в рамках приоритетного национального проекта "Чистая страна". Проекты по очистке реализуются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в водоохранной зоне ручья Кузнецов Мезенского района Архангельской области, в Якутии на заброшенной Куларской золотоизвлекающей фабрике. Кроме того, запланирована рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа (НАО).

За период с 2012 по 2015 годы в Арктической зоне уже утилизировали 40 тыс. тонн отходов, рекультивировано 200 га земель. Всего же в Арктической зоне 102 объекта, где требуется утилизация отходов, копившихся еще со времен освоения региона Советским Союзом. Самым неблагоприятным регионом является Красноярский край, на территории которого находятся 52 объекта накопленного вреда. Самыми чистыми считаются НАО и Якутия.