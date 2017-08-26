Нижегородские врачи оценили состояние больных с ожогами из Чечни как стабильно тяжелое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Врачи оценили состояние шести пациентов, доставленных в субботу из Грозного (Чечня) в Нижний Новгород как стабильно тяжелое, площадь ожогов тела варьируется от 50% до 86%. Все они находятся в ожоговом центре Приволжского федерального медицинского исследовательского центра (ПФМИЦ), сообщили в субботу в пресс-службе Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА).

"Состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое, площадь ожогов тела варьирует от 50 до 86%, все они помещены в отделение анестезиологии и реанимации, четверо находятся на искусственной вентиляции легких. Все ожоги - последствия термической травмы - двое граждан пострадали от пожара, остальные - от последствий взрыва бытового газа. Среди пострадавших - молодая женщина, находящаяся на 12 неделе беременности", - приводит пресс-служба слова и. о. директора ПФМИЦ Игоря Арефьева.

Врачи ПФМИЦ должны стабилизировать состояние больных и продолжить лечение, начатое в Грозном, уточнили в пресс-службе. До этого нижегородские и чеченские врачи трижды провели телемедицинские консультации. Пациентам предстоит пройти длительное лечение, многочисленные операции по свободной пересадке кожи. Кроме того, врачи планируют применить современные технологии с использованием собственных клеток пациента.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставил на лечение в Нижний Новгород и Москву девять человек из Чечни, в том числе двух младенцев.