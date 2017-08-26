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Митинг за свободу интернета собрал в Москве в 10 раз меньше участников, чем было заявлено

Общество
26 августа, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают полиция и Росгвардия

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек принимают участие в митинге "За свободу интернета" на проспекте Академика Сахарова в Москве.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек", - сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, добавив, что это в 10 раз меньше, заявленного организаторами числа участников.

"Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - заключили в пресс-службе главка.

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