Митинг за свободу интернета собрал в Москве в 10 раз меньше участников, чем было заявлено

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек принимают участие в митинге "За свободу интернета" на проспекте Академика Сахарова в Москве.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек", - сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, добавив, что это в 10 раз меньше, заявленного организаторами числа участников.

"Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - заключили в пресс-службе главка.