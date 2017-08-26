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Конгресс-центр для отработки передовых методик образования открыли во Владимире

Общество
26 августа, 17:24 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 26, августа. /ТАСС

На его территории построят учебный комплекс и оранжерею, объем финансирования составит 208 млн рублей

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ВЛАДИМИР, 26 августа. /ТАСС/. Конгресс-центр на 200 мест на территории станции юннатов "Патриарший сад" открыли во Владимире в день города 26 августа. Учреждение уже получило статус федеральной экспериментальной площадки Российской академии образования, и в будущем будет принимать всероссийские форумы и конференции, сообщила в субботу журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Сегодня мы сдали конгресс-центр. Это место, куда мы сможем приглашать детей со всей России. Для этого надо было убедить министерства и ведомства, получить статус федеральной экспериментальной площадки. Потянулась академическая наука, (поддержало) Министерство природных ресурсов РФ", - отметила губернатор.

Как уточнила ТАСС директор областного департамента образования Ольга Беляева, статус федеральной экспериментальной площадки Российской академии образования позволит конгресс-центру принимать всероссийские семинары и конференции по отработке инновационных методик и технологий образования. Кроме того, в центре будут проводиться федеральные форумы.

Как уточнила глава Владимира Ольга Деева, конгресс-центр площадью почти 800 кв. м стал первым объектом, сданным в рамках реконструкции Патриаршего сада. В 2018 году на его территории появится учебный комплекс площадью более 1,6 тыс. кв. м, оранжерея площадью более 221 кв. м и крольчатник с теплицами. Общий объем финансирования составит 208 млн рублей, 70% из которых выделил региональный бюджет. Проект поддержали администрация Владимира и "Сбербанк".

Летом 2017 года Патриарший сад посетила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, а 25 августа на территории побывал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. В ближайшее время в конгресс-центре появится первый во Владимире профильный музей археологии, который также будет содержать в себе интерактивную экспозицию с точными копиями находок, сделанных на территории Патриаршего сада.

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