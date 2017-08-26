Потомки русских защитников Франции встретились с французскими и российскими историками

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КОРМИСИ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Потомки русских солдат, защищавших Францию в годы Первой мировой войны, встретились в субботу с участниками франко-российской поисковой экспедиции, передает корреспондент ТАСС с места событий. Историки и археологи двух стран вместе работают сейчас на местах сражений Русского экспедиционного корпуса, направленного для помощи Франции в один из самых тяжелых периодов конфликта.
Официальную делегацию на месте работы экспедиции возглавил посол РФ во Франции Александр Орлов.
Выступая на встрече, дипломат напомнил, что в апреле 1917 года на этой земле русские солдаты "поднялись из окопов в атаку, чтобы взять неприступную высоту Мон Спен, которую немецкие оккупанты удерживали более трех лет". "В этот период [после Февральской революции в России] приказ о наступлении не мог быть отдан без согласия полковых комитетов. Решали, таким образом, солдаты, и накануне они проголосовали за наступление - неприступная высота была взята", - сказал он.
Как сообщил посол, теперь на этом месте "поднимется трехметровый монумент в память о русских защитниках Франции". "Это будет уже шестой памятник русским солдатам, установленный во Франции за последние годы. Российское военно-историческое общество вместе с нашими французскими партнерами проделали большую работу, чтобы восстановить страницы нашей совместной истории", - указал Орлов, напомнив, что "только весной 1917 года, защищая землю Франции погибли более 5 тыс. солдат Русского экспедиционного корпуса, а еще 700 воинов пропали без вести".
Руководитель экспедиции Пьер Малиновский сообщил ТАСС, что французские исследователи и группа Российского военно-исторического общества совместно ведут сейчас поиски останков солдат и офицеров Русского корпуса, погибших за свободу Франции весной 1917 года. "Своими действиями на Восточном фронте Россия фактически спасла Францию, - отметил французский историк. - Но русские союзники не ограничились этой помощью: из России на Западный фронт был направлен экспедиционный корпус, чтобы поддержать наши войска в период самых кровопролитных сражений".
В боях в регионе Шампань - Арденны в 1917 году русские защитники Франции продемонстрировали бесстрашие и отвагу, преграждая путь к Парижу немецким дивизиям. Только в одной Апрельской операции корпус потерял убитыми и ранеными более 4,5 тыс. солдат и офицеров. Многие пропали без вести. На рубеже этого года Малиновскому удалось обнаружить останки неизвестного русского солдата.
"Как мне удалось установить, русский воин погиб в апреле 1917 года в первой линии атаки от штыковой раны еще до того, как немецкий снаряд разорвал его тело, - рассказал историк. - Этот человек - герой, он пожертвовал жизнью, защищая Францию".
Этой весной останки неизвестного героя были захоронены в военном некрополе Сент-Илер-ле-Гран. В присутствии представителей французского правительства русскому защитнику Франции были отданы воинские почести.
Во время визита президента РФ Владимира Путина в Париж в мае этого года Малиновский рассказал главе российского государства о задачах своей экспедиции, раскопках на местах боев. "Я очень рад, что теперь к моим поискам подключились молодые российские историки и археологи, - отметил французский исследователь. - В группу, с которой мы работаем, входят научные работники и студенты".
Потомки русских солдат поблагодарили исследователей двух стран за бережное отношение к памяти Русского экспедиционного корпуса. Экспедиция по поиску останков воинов стала теперь совместным проектом. Как подчеркнул посол России Орлов, "огромное значение имеет участие в ней молодежи двух стран".
В составе экспедиции - первокурсница Смоленского медицинского университета Александра Кудряшова. В беседе с корреспондентом ТАСС она признала, что "с большим интересом и волнением" участвует в этом проекте, поскольку речь идет "о нашей общей истории" - совместной военной летописи России и Франции. "Мне, как будущему психологу, очень важно больше знать о героических поступках людей, о том, как хранит их человеческая память", - рассказала она.
Французский потомок одного из воинов Русского корпуса, майор жандармерии Мишель Манье выразил благодарность властям Франции и России за бережное отношение к героическим страницам прошлого. "Мой дед прапорщик 3-й бригады Дмитрий Кабанов не смог вернуться в Россию из-за полученного ранения и остался во Франции. Обелиск, который здесь будет воздвигнут, я буду считать не только памятником ему и его боевым друзьям, но и монументом в честь братства по оружию России и Франции", - сказал Манье.