Потомки русских защитников Франции встретились с французскими и российскими историками

КОРМИСИ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Потомки русских солдат, защищавших Францию в годы Первой мировой войны, встретились в субботу с участниками франко-российской поисковой экспедиции, передает корреспондент ТАСС с места событий. Историки и археологи двух стран вместе работают сейчас на местах сражений Русского экспедиционного корпуса, направленного для помощи Франции в один из самых тяжелых периодов конфликта.

Бой за Мон Спен

Официальную делегацию на месте работы экспедиции возглавил посол РФ во Франции Александр Орлов.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Выступая на встрече, дипломат напомнил, что в апреле 1917 года на этой земле русские солдаты "поднялись из окопов в атаку, чтобы взять неприступную высоту Мон Спен, которую немецкие оккупанты удерживали более трех лет". "В этот период [после Февральской революции в России] приказ о наступлении не мог быть отдан без согласия полковых комитетов. Решали, таким образом, солдаты, и накануне они проголосовали за наступление - неприступная высота была взята", - сказал он.

Как сообщил посол, теперь на этом месте "поднимется трехметровый монумент в память о русских защитниках Франции". "Это будет уже шестой памятник русским солдатам, установленный во Франции за последние годы. Российское военно-историческое общество вместе с нашими французскими партнерами проделали большую работу, чтобы восстановить страницы нашей совместной истории", - указал Орлов, напомнив, что "только весной 1917 года, защищая землю Франции погибли более 5 тыс. солдат Русского экспедиционного корпуса, а еще 700 воинов пропали без вести".

Погибли за свободу Франции

Руководитель экспедиции Пьер Малиновский сообщил ТАСС, что французские исследователи и группа Российского военно-исторического общества совместно ведут сейчас поиски останков солдат и офицеров Русского корпуса, погибших за свободу Франции весной 1917 года. "Своими действиями на Восточном фронте Россия фактически спасла Францию, - отметил французский историк. - Но русские союзники не ограничились этой помощью: из России на Западный фронт был направлен экспедиционный корпус, чтобы поддержать наши войска в период самых кровопролитных сражений".

В боях в регионе Шампань - Арденны в 1917 году русские защитники Франции продемонстрировали бесстрашие и отвагу, преграждая путь к Парижу немецким дивизиям. Только в одной Апрельской операции корпус потерял убитыми и ранеными более 4,5 тыс. солдат и офицеров. Многие пропали без вести. На рубеже этого года Малиновскому удалось обнаружить останки неизвестного русского солдата.

"Как мне удалось установить, русский воин погиб в апреле 1917 года в первой линии атаки от штыковой раны еще до того, как немецкий снаряд разорвал его тело, - рассказал историк. - Этот человек - герой, он пожертвовал жизнью, защищая Францию".

Этой весной останки неизвестного героя были захоронены в военном некрополе Сент-Илер-ле-Гран. В присутствии представителей французского правительства русскому защитнику Франции были отданы воинские почести.

Экспедиция Пьера Малиновского

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Париж в мае этого года Малиновский рассказал главе российского государства о задачах своей экспедиции, раскопках на местах боев. "Я очень рад, что теперь к моим поискам подключились молодые российские историки и археологи, - отметил французский исследователь. - В группу, с которой мы работаем, входят научные работники и студенты".

Потомки русских солдат поблагодарили исследователей двух стран за бережное отношение к памяти Русского экспедиционного корпуса. Экспедиция по поиску останков воинов стала теперь совместным проектом. Как подчеркнул посол России Орлов, "огромное значение имеет участие в ней молодежи двух стран".

В составе экспедиции - первокурсница Смоленского медицинского университета Александра Кудряшова. В беседе с корреспондентом ТАСС она признала, что "с большим интересом и волнением" участвует в этом проекте, поскольку речь идет "о нашей общей истории" - совместной военной летописи России и Франции. "Мне, как будущему психологу, очень важно больше знать о героических поступках людей, о том, как хранит их человеческая память", - рассказала она.

Французский потомок одного из воинов Русского корпуса, майор жандармерии Мишель Манье выразил благодарность властям Франции и России за бережное отношение к героическим страницам прошлого. "Мой дед прапорщик 3-й бригады Дмитрий Кабанов не смог вернуться в Россию из-за полученного ранения и остался во Франции. Обелиск, который здесь будет воздвигнут, я буду считать не только памятником ему и его боевым друзьям, но и монументом в честь братства по оружию России и Франции", - сказал Манье.