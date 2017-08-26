Парк Победы открыт в Ессентуках после реконструкции

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ЕССЕНТУКИ, 26 августа. /ТАСС/. Парк Победы открыт после реконструкции в День города в Ессентуках, который отмечают в субботу 192-ю годовщину своего основания.
"Мы решили провести полную реконструкцию нашего парка, в общей сложности удалось привлечь около 40 млн рублей из нескольких программ и бюджетов. Это подарок нашим ессентучанам ко Дню города", - сказал ТАСС глава города-курорта Александр Некристов.
У входа в парк установлена новая колоннада из моздокского камня. Дорожки и площадки уложены тротуарной плиткой общей площадью 3,5 тыс. кв. м, установлена система видеонаблюдения. По всему периметру парка установлены 199 новых светильников, скамейки, урны. Для спортивных занятий оборудовано 2 км беговых дорожек шириной 2 м.
"Получить полностью обновленную зону отдыха дали возможность ессентучанам Федеральные программы "Современная городская среда" и "Парки малых городов", - пояснили в пресс-службе городской администрации.
Парк Победы был разбит в центре Ессентуков за полотном железной дороги в 1903 году и в те годы назывался Английским, поскольку был спроектирован по канонам английских ландшафтных парков с характерной свободной планировкой и максимальной естественностью композиции.
В советское время его стали называть Комсомольским, в 1985 году, к 40-й годовщине Дня Победы, он стал парком Победы. Территория парка занимает около 40 га, там произрастает множество видов растений, в том числе редких. По всей площади проложены прогулочные дорожки, организованы маршруты лечебных троп-терренкуров.