Путин назвал фестиваль "Спасская башня" визитной карточкой Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", отметив, что это событие по праву считается одной из "визитных карточек" столицы. Текст приветствия был размещен в субботу на сайте Кремля.

"Фестиваль славится разнообразной, насыщенной программой и особой, одухотворенной атмосферой. Он по праву считается ожидаемым, любимым зрителями событием, одной из "визитных карточек" нашей столицы, - говорится в сообщении. - Его зрелищные, впечатляющие концерты заслужили поистине триумфальный успех".

Путин отметил, что фестиваль с каждым годом привлекает все больше армейских оркестров, выдающихся солистов, хореографических и фольклорных коллективов, как российских, так и зарубежных.

Президент также выразил уверенность, что "нынешний творческий форум пройдет на высоком организационном уровне, будет интересен всем, кто любит классическую и современную музыку, с уважением относится к ратной истории Отечества, чтит легендарные традиции".

Юбилейный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября. В этом году в смотре примут участие Сводный оркестр волынок и барабанов (Евросоюз), швейцарские барабанщики Top Secret, молодежный оркестр Equinox percussion (США), Военный оркестр (Мехтер, Турция), даосские монахи из Уданшаня (Китай), рота почетного караула и оркестр Вооруженных сил Белоруссии, рота почетного караула и оркестр Президентского полка "Айбын" (Казахстан), рота почетного караула и группа "Ереванские барабаны" (Армения) и многие другие.