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Во Франции почтили память экипажа Гарнаева, погибшего при тушении пожаров под Ниццей

Общество
26 августа, 20:59 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, августа. /ТАСС

Из России почтить память экипажа Юрия Гарнаева прибыли заслуженные летчики-испытатели

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ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Памятная церемония прошла в субботу на юге Франции по случаю 50-й годовщины гибели вертолетного экипажа Героя Советского Союза Юрия Гарнаева, погибшего в 1967 году при тушении лесных пожаров в районе Ниццы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в мэрии города Ле-Ров (департамент Буш-дю-Рон), в окрестностях которого произошла катастрофа.

Церемония состоялась у памятника экипажу вертолета "Ми-6", установленного на месте его гибели. Французскую сторону представлял мэр города Ле-Ров Жорж Россо. Из России память экипажа Юрия Гарнаева почтить прибыли заслуженные летчики-испытатели, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, представители отечественной авиационной отрасли.

Катастрофа советского вертолета на юге Франции произошла в августе 1967 года, во время бушевавших в регионе лесных пожаров. Когда огонь подходил к окрестностям Ниццы, власти Франции обратились за помощью к СССР. На тушение пожаров в помощь французской службе Гражданской обороны был срочно направлен вертолет "Ми-6 ПЖ", проходивший тогда испытания в КБ Миля.

Вечером 6 августа машина под управлением Юрия Гарнаева, выполнявшая задание по тушению пожара с воздуха в условиях гористой местности, потерпела крушение. Трагедия произошла в горном ущелье близ Ле-Рова. "Юрий Александрович Гарнаев до последних секунд продолжал управлять вертолетом, пытаясь спасти экипаж и машину от катастрофы. Ему почти удалось это сделать в условиях почти нулевой видимости из- за плотного дыма от лесного пожара: он усадил вертолет на плато, но машина не удержалась и рухнула вниз, в самое пекло пожара", - вспоминали коллеги подвиг советских летчиков.

В результате катастрофы погиб весь экипаж советской машины. На борту находились девять человек: командир воздушного судна, Герой Советского Союза Юрий Гарнаев, второй пилот Юрий Петер, штурман Владимир Иванов, бортинжинер Сергей Бугаенко, радист Борис Столяров, инженеры-испытатели Арнольд Чулков и Владислав Молчанов, а также двое французских специалистов - пилот Жан Сандоз и переводчик Владимир Тэпфер.

Как подчеркивают в Ле-Рове, крушение советского "Ми-6" по сей день остается "одной из крупнейших катастроф в истории борьбы с лесными пожарами в Провансе". В 1976 году на холме возле места гибели вертолета была установлена стела работы швейцарского скульптора Курта Ингендаля. В память о советских летчиках в ходе нынешней церемонии к монументу были возложены цветы.

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