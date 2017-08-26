Новый SSJ 100 "Аэрофлота" получил имя рыбинского конструктора

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) поставили первый Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлоту" из новой партии по контракту на поставку 20 лайнеров, заключенному на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2017) в июле этого года. Презентация состоялась в центре поставок ГСС в Жуковском, самолет получил имя бывшего директора Рыбинского НПО моторостроения (ныне - ПАО "ОДК-Сатурн") Павла Дерунова, сообщила в субботу пресс-служба правительства Ярославской области.

"Эпоха Дерунова стала временем масштабного созидания, прогрессивных идей и их воплощения. В Рыбинске установлен памятник Павлу Дерунову, в честь него названа одна из центральных площадей города, а теперь его имя украшает фюзеляж новейшего самолета "Аэрофлота". Это признание огромных заслуг нашего региона, и в первую очередь - моторостроителей Рыбинска перед Россией", - приводит пресс-служба слова присутствовавшего на церемонии врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

В презентации также приняли участие депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, представители руководства "Аэрофлота" и ПАО "ОДК-Сатурн", правнук Павла Дерунова и ветераны. Герой Социалистического труда, лауреат Госпремии СССР Павел Дерунов возглавлял Рыбинское НПО моторостроения с 1960 по 1986 год. В настоящее время это предприятие совместно с французской компанией Snecma производит двигатели PowerJet SaM146, которыми оснащены SSJ 100.

"Глубоко символично, что самолет, носящий имя нашего легендарного директора, будет эксплуатировать авиакомпания "Аэрофлот". Многие машины этой авиакомпании летали на рыбинских двигателях, и мы рады, что рыбинский мотор снова в строю", - цитирует пресс-служба управляющего директора "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова.

Как ранее сообщал ТАСС, "Аэрофлот", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ВЭБ-Лизинг 18 июля заключили контракт по приобретению и передаче в лизинг 20 самолетов SSJ 100. Документы были подписаны на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в присутствии президента России Владимира Путина. Поставки планируется завершить в 2018 году.

SSJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России, относится к составу региональных судов. Дальность полета лайнера составляет 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Производство SSJ 100 началось в 2011 году.