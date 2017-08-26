1 сентября объявлено нерабочим днем в Дагестане

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ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Дагестана объявило 1 сентября нерабочим днем в связи с тем, что в этом году на него приходится празднование Курбан-Байрама. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте правительства республики.
"В соответствии с пунктом 7 ст. 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет считать 1 сентября нерабочим праздничным днем", - сказано в документе.
Как сообщал ТАСС, ранее Ингушетия объявила 1 сентября выходным и перенесла на 2 сентября мероприятия Дня знаний. В Карачаево-Черкессии 1 сентября объявлен выходной, но в школах состоятся праздничные линейки. А в Башкирии администрация Уфы запустила онлайн-голосование по выбору даты проведения линеек ко Дню знаний. На данный момент в нем приняли участие уже более 19,9 тыс. человек, из них большинство (64,4% жителей) проголосовали за перенос линеек на 4 сентября. Первые результаты ожидаются в понедельник.