Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"

Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова © Сергей Савостьянов/ТАСС

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Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Оркестры из более чем 10 стран и "талисман фестиваля", французская певица Мирей Матье дали старт юбилейному X международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" у стен Кремля в субботу. Похолодание и дождь не испугали ни артистов, ни зрителей, до отказа заполнивших трибуны, передает корреспондент ТАСС.

Самая ожидаемая гостья из Франции появилась на Красной площади в сопровождении Почетного эскорта ФСО РФ. Мирей Матье исполнила три песни. Композицию Une vie d'amour певица посвятила своему другу - дирижеру и композитору генерал-лейтенанту Валерию Халилову, трагически погибшему в авиакатастрофе в небе над Сочи 25 декабря 2016 года.

В этот вечер каждый коллектив старался чем-то удивить публику. Экзотикой дальних стран были овеяны выступления Кельтского оркестра волынок и барабанов из ЕС, Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии, Военного симфонического оркестра Египта, оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции и даосских монахов из Уданшаня (Китай). Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении совместно с группой барабанщиц "Ереванские барабаны" приобщили москвичей к традиционному танцу "Берд" (в переводе - "крепость"). Итальянский Оркестр корпуса карабинеров пошел другим путем - и по-русски запел "А я иду, шагаю по Москве".

К русской теме в своих номерах обращались и другие зарубежные гости: Военный оркестр Нижней Австрии с "Русским маршем-фантазией" Иоганна Штрауса, египетский коллектив с "Катюшей", швейцарские барабанщики Top Secret Drum Corps с "Калинкой".

Вся площадь подпевала Центральному военному оркестру Министерства обороны РФ. Для выступления музыканты выбрали попурри из популярных детских песен - "Буратино", "Чунга-чанга" и других.

В финале выступил сводный оркестр участников фестиваля под управлением начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ - главного военного дирижера полковника Тимофея Маякина. "Зажгите свечи", - пропела народная артистка России Тамара Гвердцители, ведь, как известно, "пока маршируют оркестры, положено пушкам молчать".