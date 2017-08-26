Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Оркестры из более чем 10 стран и "талисман фестиваля", французская певица Мирей Матье дали старт юбилейному X международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" у стен Кремля в субботу. Похолодание и дождь не испугали ни артистов, ни зрителей, до отказа заполнивших трибуны, передает корреспондент ТАСС.
Самая ожидаемая гостья из Франции появилась на Красной площади в сопровождении Почетного эскорта ФСО РФ. Мирей Матье исполнила три песни. Композицию Une vie d'amour певица посвятила своему другу - дирижеру и композитору генерал-лейтенанту Валерию Халилову, трагически погибшему в авиакатастрофе в небе над Сочи 25 декабря 2016 года.
В этот вечер каждый коллектив старался чем-то удивить публику. Экзотикой дальних стран были овеяны выступления Кельтского оркестра волынок и барабанов из ЕС, Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии, Военного симфонического оркестра Египта, оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции и даосских монахов из Уданшаня (Китай). Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении совместно с группой барабанщиц "Ереванские барабаны" приобщили москвичей к традиционному танцу "Берд" (в переводе - "крепость"). Итальянский Оркестр корпуса карабинеров пошел другим путем - и по-русски запел "А я иду, шагаю по Москве".
К русской теме в своих номерах обращались и другие зарубежные гости: Военный оркестр Нижней Австрии с "Русским маршем-фантазией" Иоганна Штрауса, египетский коллектив с "Катюшей", швейцарские барабанщики Top Secret Drum Corps с "Калинкой".
Вся площадь подпевала Центральному военному оркестру Министерства обороны РФ. Для выступления музыканты выбрали попурри из популярных детских песен - "Буратино", "Чунга-чанга" и других.
В финале выступил сводный оркестр участников фестиваля под управлением начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ - главного военного дирижера полковника Тимофея Маякина. "Зажгите свечи", - пропела народная артистка России Тамара Гвердцители, ведь, как известно, "пока маршируют оркестры, положено пушкам молчать".