Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавшим от паводка жителям Приморья выплатили почти 600 млн рублей

Общество
27 августа, 6:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, августа. /ТАСС

В эту сумму входят средства из федерального и регионального бюджетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Орлов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Жителям Приморского края, пострадавшим от ливневого паводка в начале августа, выплачено почти 600 млн рублей, в том числе 482 млн рублей из федерального бюджета и 100 млн рублей - из регионального, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Выплаты получили почти 14 тыс. человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 млн рублей. Вместе с федеральными выплатами люди получают и помощь из краевого бюджета - на эти цели направлено 100 млн рублей. Еще три распоряжения администрации Приморья на сумму почти 17 млн рублей будут подписаны губернатором в ближайшее время", - цитирует пресс-служба директора департамента труда и социального развития края Лилию Лаврентьеву.

Смотрите также

МЧС потребовало наладить доставку на дом помощи пострадавшим от паводка в Приморье

Почти 1,5 тыс. жилых домов требуют ремонта в Приморье после паводка

В Приморье поступило более 555 млн руб. федеральной помощи на компенсации из-за паводка

Как отмечается, пострадавшие от наводнения приморцы получили 97% федеральных выплат. В крае продолжают работать 23 оценочные комиссии, которые проводят оценку пострадавшего жилья.

"На сегодня могут быть признаны непригодными для проживания 70 домов. Требуют ремонта 1 тыс. 346 домов, из которых в 275 проживают социально незащищенные категории граждан. При этом 107 таких семей изъявили желание воспользоваться услугами ремонтных бригад. Сейчас по этим домам определяются объемы ремонта, составляются сметы, после чего бригады готовы приступать к ремонту", - сообщает пресс-служба.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка. Из этих средств выплачивается по 10 тыс. рублей всем пострадавшим, по 50 тыс. рублей компенсации за частичную потерю имущества и по 100 тыс. рублей - за полную.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
12
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начало поединка по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором отложено
2
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
3
Глава Якутии выразил соболезнования в связи с прекращением поиска горняков
4
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
Увидеть Париж и не услышать гимна: российские борцы остались без золота чемпионата мира
7
Олимпийский чемпион по футболу Игорь Добровольский отмечает 50-летний юбилей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама