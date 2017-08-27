Пострадавшим от паводка жителям Приморья выплатили почти 600 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Жителям Приморского края, пострадавшим от ливневого паводка в начале августа, выплачено почти 600 млн рублей, в том числе 482 млн рублей из федерального бюджета и 100 млн рублей - из регионального, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Выплаты получили почти 14 тыс. человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 млн рублей. Вместе с федеральными выплатами люди получают и помощь из краевого бюджета - на эти цели направлено 100 млн рублей. Еще три распоряжения администрации Приморья на сумму почти 17 млн рублей будут подписаны губернатором в ближайшее время", - цитирует пресс-служба директора департамента труда и социального развития края Лилию Лаврентьеву.

Как отмечается, пострадавшие от наводнения приморцы получили 97% федеральных выплат. В крае продолжают работать 23 оценочные комиссии, которые проводят оценку пострадавшего жилья.

"На сегодня могут быть признаны непригодными для проживания 70 домов. Требуют ремонта 1 тыс. 346 домов, из которых в 275 проживают социально незащищенные категории граждан. При этом 107 таких семей изъявили желание воспользоваться услугами ремонтных бригад. Сейчас по этим домам определяются объемы ремонта, составляются сметы, после чего бригады готовы приступать к ремонту", - сообщает пресс-служба.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка. Из этих средств выплачивается по 10 тыс. рублей всем пострадавшим, по 50 тыс. рублей компенсации за частичную потерю имущества и по 100 тыс. рублей - за полную.